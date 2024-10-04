Американские аналитики: наступление РФ на востоке Украины завершится в ближайшее время

По мнению аналитиков, российское наступление постепенно приводит к тактическим успехам России на некоторых участках, но маловероятно, что российская армия добьется оперативно значимых успехов.

"Российские силы не имеют достаточных человеческих и материальных ресурсов для проведения интенсивных наступательных операций в течение неопределенного времени, и текущие наступательные операции России на востоке Украины, вероятно, закончатся в ближайшие месяцы", - говорится в докладе ISW.

Аналитики отмечают, что хотя российские войска захватили Угледар в Донецкой области, это позволит им занять более выгодную тактическую позицию, но существенно не изменит оперативную ситуацию на данном участке фронта.

"Российские наступательные операции, направленные на достижение оперативно важных целей, таких как захват Часова Яра или вытеснение украинских войск с восточного берега реки Оскол, либо зашли в тупик, либо продвигаются слишком медленно и незначительно", - подчеркивает ISW.

В то же время аналитики ISW полагают, что российские войска, скорее всего, продолжат снижать наступательную активность на менее приоритетных участках фронта, а не делать это равномерно по всей линии.

"Российские силы могут продолжить наступление гораздо более медленными темпами по территории Украины, надеясь, что устойчивое наступательное давление не позволит украинским силам накопить необходимые силы и ресурсы для перехвата инициативы", - заключают аналитики.

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