Россия захватила Угледар. Что потеря города значит для Украины?

В последние дни сентября россияне смогли с запада подойти почти вплотную к единственной оставшейся дороге, связывавшей Угледар с тылом, с селом Богоявленка, и гарнизон оказался в полуокружении: россияне дронами и артиллерией расстреливали все, что двигалось по этой дороге.

"Подвозить пытались, направляли эвакуационные экипажи для вывоза 200-х и 300-х [убитых и раненых], но безуспешно. Потеряли несколько машин, на этом решили остановиться", — рассказал Роман.

Когда россияне вошли в город, украинские части начали отходить, не дожидаясь приказа.

"Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны", — рассуждает пулеметчик. По его словам, некоторые группы были дезориентированы, поскольку потеряли радиосвязь, им приходилось быстро самостоятельно принимать решения, и часто это было решение об отступлении.

Роман объяснил, что их укрепленные позиции были разрушены российскими бомбами, снарядами и ракетами, и в этой ситуации отход с позиций был неизбежен.

"Как воевать, когда ты остался на позиции один, а по тебе летит из всего? Либо погибать, либо отходить", — пояснил Роман.

Но и выбираться из почти окруженного города было крайне опасно. Днем такие попытки были равноценны миссии смертника.

В основном украинские солдаты пытались уходить по ночам, притом по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.

"До недавнего времени эвакуационные машины могли заезжать под покровом темноты с выключенными фарами. Но как только российские войска дошли до центра города, спастись стало возможно только пешком", — сказал Роман.

"Не знаю, что это: страх перед высшим командованием или приказ самого высшего командования тянуть до последнего на крови простых пацанов. Для всех нас это непонятно", — признался пулеметчик.