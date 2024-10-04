Минувшей ночью в трехэтажном жилом доме в Юрмале был потушен пожар повышенной опасности, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Ночью в Юрмале потушен пожар повышенной опасности
В 2:08 пожарные получили вызов на улицу Межотнес в Юрмале, где на первом этаже трехэтажного жилого дома горела квартира на площади 50 квадратных метров.
До приезда VUGD из квартиры эвакуировался один человек, а из остальных квартир были эвакуированы 11 человек. В 5:21 пожар удалось ликвидировать.
За минувшие сутки, с 6:30 четверга до 6:30 пятницы, VUGD в общей сложности получила 24 вызова: пять на тушение пожаров, 11 - на спасательные работы, восемь вызовов оказались ложными.
Горели также такие объекты, как баня, сажа в дымоходе здания, легковой автомобиль, оставленная на плите еда и мусор.
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