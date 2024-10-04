Ночью в Юрмале потушен пожар повышенной опасности

В 2:08 пожарные получили вызов на улицу Межотнес в Юрмале, где на первом этаже трехэтажного жилого дома горела квартира на площади 50 квадратных метров.

До приезда VUGD из квартиры эвакуировался один человек, а из остальных квартир были эвакуированы 11 человек. В 5:21 пожар удалось ликвидировать.

За минувшие сутки, с 6:30 четверга до 6:30 пятницы, VUGD в общей сложности получила 24 вызова: пять на тушение пожаров, 11 - на спасательные работы, восемь вызовов оказались ложными.

Горели также такие объекты, как баня, сажа в дымоходе здания, легковой автомобиль, оставленная на плите еда и мусор.

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