Россия поддержит перемирие на Черном море только после снятия санкций на производство и экспорт продовольствия и удобрений из РФ. Такое заявление опубликовано во вторник, 25 марта, на сайте Кремля по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Кремль: Перемирие на Черном море в обмен на снятие санкций

Заявление властей РФ состоит из пяти пунктов, в целом совпадающих с аналогичным сообщением Белого дома. Однако в тексте Кремля содержится примечание о том, что перемирие на Черном море "вступает в силу после снятия санкционных ограничений". Далее перечисляются пять сфер, где должны быть сняты санкции.

Это ограничения против "Россельхозбанка и иных финансовых организаций", участвующих в торговле продовольствием и удобрениями. Кремль требует подключить их к SWIFT и открыть им международные счета. Далее упоминаются санкции в отношении производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также страховых компаний из этих сфер.

Речь идет и о снятии санкций на "осуществление операций торгового финансирования", а также против судов под флагом РФ, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями. Кремль также требует снять санкции на поставки в Россию сельхозтехники и иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

В тексте не уточняется, должны ли быть сняты только санкции США или всех стран Запада.

Власти РФ: Запрет на удары по энергетике с 18 марта

В пункте о запрете ударов по объектам энергетики Кремль уточнил, что оно действует с 18 марта 2025 года. В тексте говорится, что Россия и США "согласились разработать меры по реализации" этих договоренностей, но при этом допустили возможность "выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!