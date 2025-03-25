На станции Лиелупе закрыли зал ожидания

Год назад на станции Лиелупе закрыли кассу для продажи билетов, две недели был закрыт и зал ожидания.

Компания ViVi платила Latvijas dzelzceļš (LDz) по 40 центов с электрички за этот зал ожидания. Теперь ViVi приостановила договор с LDz на предоставление этих услуг на данной станции.

"Мы сохраняем вход в здание, если на станции работает билетная касса, у перрона или возле станции есть навесы и если на станции в поезд заходят или выходят не менее 7 тысяч пассажиров в год", - сообщила представитель ViVi Айя Бабре.

По ее словам, станцию портили вандалы, внутри зачастую находились люди без определенного места жительства, из-за чего там нехорошо пахло.

Историческое здание станции Лиелупе было построено в 1913 году, а в 2016 году его реконструировали на деньги Евросоюза. Теперь обновленное здание полностью закрыто. Что же ждет его в будущем?

"Помещения или здания, которые больше не нужны для обеспечения функций, LDz предлагает арендовать или организует аукционы по продаже. Арендовать или купить могут как частные лица, так и компании, а также местные органы самоуправления. Хорошие примеры есть в самой Юрмале. Например, на станции Вайвари долгие годы работает популярная пиццерия. На станции Дубулты в содружестве с Юрмальским самоуправлением открыта художественная галерея. И такие позитивные примеры имеются во многих других местах Латвии", - сообщила представитель LDz Иева Видруска.

В компании LDz говорят, что будут заниматься поисками арендатора. Если его не получится найти, исторический объект может уйти с молотка.

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