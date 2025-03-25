«Само собой разумеется — но я все равно скажу — что меня никогда не приглашали на заседание комитета руководителей Белого дома, и что за многие годы моих репортажей о вопросах национальной безопасности я никогда не слышал, чтобы оно проводилось через коммерческое приложение», — рассказывает Голдберг.

«Я никогда не видел такого нарушения»

В последующие несколько дней, по словам Голдберга, он наблюдал за перепиской, содержащей информацию высочайшей секретности, — от вооружений США до тактических шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

Сообщения приходили от разных пользователей, в том числе от «Вэнса» и «Хегсета» (вице-президента США и главы Пентагона, если это были настоящие аккаунты).

Но вскоре, по разным признакам, журналист понял, что чат, судя по всему, настоящий, и он каким-то невероятным образом оказался посвящен в сверхсекретные государственные планы.

Последним подтверждением реальности происходящего стали удары по территории Йемена, которые детально обсуждались в переписке.