Правительство во вторник поддержало выход Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин.
Правительство поддержало выход Латвии из Оттавской конвенции
Министр внутренних дел Рихард Козловскис, замещающий министра иностранных дел, на заседании правительства отметил, что Министерство иностранных дел (МИД) попросило рассмотреть этот вопрос в срочном порядке и включить его в повестку дня на заседании Сейма 27 марта в качестве первого вопроса.
Козловскис также сообщил, что МИД попросил в дальнейшем назначить ответственным за законопроект министра иностранных дел.
Министр обороны Андрис Спрудс в этой связи отметил, что это важный шаг, сделанный четырьмя странами, - странами Балтии и Польшей - в координации и при соблюдении всех международных норм, гуманитарного права.
Спрудс сказал, что теперь необходимо найти возможности, которые позволят вооруженным силам укрепить свою обороноспособность и линию обороны Балтии.
Премьер-министр Эвика Силиня на заседании правительства заявила, что будет принят во внимание список приоритетов командующего Национальными вооруженными силами (NBS) Латвии, который составляется вместе с союзниками по НАТО. При этом она подчеркнула, что нужно быть готовыми ответить на вопрос, будет ли Латвия производить мины сама или же их будет производить Польша.
Силиня указала, что оборонная индустрия Латвии выразила интерес к производству на месте: получив мандат Сейма хотя бы в первом чтении, можно будет начать консультации с оборонной индустрией о том, чего она ожидает от правительства и чего правительство ожидает от отрасли, добавила политик.
При этом она подчеркнула: важно объяснить обществу, что мины не будут размещены сейчас же где-то на территории Латвии и это не создаст угрозы населению. Это еще один резервный шанс для Латвии укрепить свои боевые способности, сказала Силиня.
Премьер-министр отмечает, что снятие таких юридических препятствий дает NBS свободу действий в случае, если им что-то такое понадобится.
При этом Силиня отметила: если бы в Латвии производили взрывчатку, это не означало бы, что что она бы производилась только для таких мин. Премьер добавила, что выход из конвенции требует определенного времени, в том числе нужны консультации о том, как работать вместе с союзниками по НАТО, которые остались членами конвенции.
Премьер отметила, что МИД и Минобороны на политическом уровне провели консультации с союзниками и объяснили необходимость снятия юридических препятствий.
Окончательное решение о выходе из конвенции примет Сейм. Государственная канцелярия подготовит законопроект для внесения в парламент.
Планируется, что Латвия выйдет из конвенции синхронно с Эстонией, Литвой и Польшей, отметили в МИД.
МИД поясняет, что конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, в том числе большинство западных. К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.
Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить и не приобретать их иным путем, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать.
Кроме того, государства-участники конвенции обязуются никоим образом не помогать, не поддерживать и не поощрять никого к действиям, запрещенным для любого государства-участника в соответствии с настоящей конвенцией. Каждое государство-участник обязуется также уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями конвенции.
В тот момент, когда было принято решение о присоединении Латвии к Оттавской конвенции, не было военных, стратегических соображений или соображений безопасности, почему бы Латвии не присоединиться к ней, но сейчас ситуация с безопасностью в Балтийском регионе изменилась, отмечает МИД.
В ведомстве отмечают, что реализация полномасштабной агрессии против Украины показала, что не соблюдаются территориальные границы суверенных государств и международное право. Поэтому Латвии важно сохранить свободу выбора и гибкость действий для применения различных оружейных систем и решений с целью укрепления государственного потенциала сдерживания и обороны, подчеркивает МИД.
Сославшись на военные действия в Украине, в ведомстве отметили, что неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружений увеличивают летальность сил обороны, способны задержать или приостановить массовое продвижение войск России. Кроме того, МИД делает вывод, что в контексте нынешней ситуации с региональной безопасностью Оттавская конвенция ограничивает оборонный потенциал Латвии, полностью исключая использование эффективного средства военной защиты - противопехотных мин.
В МИД добавили, что вопрос о выходе из конвенции поднимался и в других странах региона. Принимая во внимание изменения ситуации с безопасностью в регионе, оборонные потребности Латвии, исход консультаций с союзниками, а также в знак солидарности и единства с другими странами региона министр обороны Андрис Спрудс предложил Латвии выйти из Оттавской конвенции в совместном заявлении с министрами обороны Эстонии, Литвы и Польши, напоминает МИД.
Конвенция также предусматривает, что каждое государство-участник вправе выйти из нее. Государство-участник уведомляет о выходе все остальные государства-члены, генерального секретаря ООН и Совет безопасности ООН. Решение о выходе вступает в силу через шесть месяцев после получения депозитарием документа о выходе. Соответственно, после этого у Латвии будет право и возможность использовать, приобретать или производить противопехотные мины.
МИД подчеркивает, что Латвия продолжит соблюдать международные обязательства, в том числе гуманитарные права, при этом обеспечивая свои потребности в безопасности.
В ведомстве также отмечают, что любое возможное приобретение, размещение и использование неуправляемых противопехотных мин будет зависеть от военной логики и необходимости, а также приоритетов развития оборонного потенциала и доступного финансирования.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!