Правительство поддержало выход Латвии из Оттавской конвенции

Силиня указала, что оборонная индустрия Латвии выразила интерес к производству на месте: получив мандат Сейма хотя бы в первом чтении, можно будет начать консультации с оборонной индустрией о том, чего она ожидает от правительства и чего правительство ожидает от отрасли, добавила политик.

При этом она подчеркнула: важно объяснить обществу, что мины не будут размещены сейчас же где-то на территории Латвии и это не создаст угрозы населению. Это еще один резервный шанс для Латвии укрепить свои боевые способности, сказала Силиня.

Премьер-министр отмечает, что снятие таких юридических препятствий дает NBS свободу действий в случае, если им что-то такое понадобится.

При этом Силиня отметила: если бы в Латвии производили взрывчатку, это не означало бы, что что она бы производилась только для таких мин. Премьер добавила, что выход из конвенции требует определенного времени, в том числе нужны консультации о том, как работать вместе с союзниками по НАТО, которые остались членами конвенции.

Премьер отметила, что МИД и Минобороны на политическом уровне провели консультации с союзниками и объяснили необходимость снятия юридических препятствий.

Окончательное решение о выходе из конвенции примет Сейм. Государственная канцелярия подготовит законопроект для внесения в парламент.

Планируется, что Латвия выйдет из конвенции синхронно с Эстонией, Литвой и Польшей, отметили в МИД.