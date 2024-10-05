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Варвара Шмыкова: Сейчас любовь нам всем необходима!

Фото: Из архива Варвары Шмыковой
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Осенью в Латвии и Эстонии покажут спектакль-диалог "Клуб разбитых сердец", в котором играет Варвара Шмыкова. Limon.ee пообщался с актрисой и узнал, что в Эстонию она приедет не одна, а с годовалым сыном.

Встреча жителей Латвии и Эстонии с романтическим сюжетом состоится 26 сентября в Риге, 31 октября в Нарве, а 2 ноября - в Таллинне. Главную роль в спектакле "Клуб разбитых сердец" играет звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова. Впрочем, она же режиссер и продюсер этой постановки.

Партнером Шмыковой на сцене станет актер театра и кино Никита Еленев. Зрителей ждет откровенный и честный разговор о любви между актерами и аудиторией, в котором каждый сможет увидеть частичку себя.

Варвара Шмыкова - актриса театра и кино, мать двоих сыновей и просто сильная женщина. В 2021 году она развелась с первым супругом Евгением Козловым, с которым прожила в браке десять лет и воспитывала сына Корнея. В 2022 году актриса вышла замуж за диджея Даниила Радлова, из-за войны переехала в Берлин, а в июле 2023 года стала мамой во второй раз: у нее родился сын Лука. Именно с ним Варвара ездит на гастроли.

- Варвара, в Эстонию вы едете впервые?

- В Таллинне я буду во второй раз! В прошлый наш приезд мы добирались на поезде из Москвы с нашим театром "Июльансамбль" (Речь идет о 2017 годе. -Прим. ред.). Мы привозили спектакль в Русский театр, и тогда я была с еще маленьким Корнеем. А в этот раз буду с маленьким Лукой.

Годовалый Лука сопровождает маму на гастролях
Годовалый Лука сопровождает маму на гастролях Фото: Из архива Варвары Шмыковой

- Никогда не рассматривали страны Балтии как место, куда можно переехать жить?

- Никогда не рассматривала страны Балтии для переезда, потому что почти не была там. Зато сейчас благодаря гастролям я открываю для себя эти места. К сожалению, когда мы в туре, очень мало что удается посмотреть и успеть помимо подготовки к выступлению. Я мельком смотрю город, пока иду из отеля до театра, успевая зайти, может, в одну кофейню, которую мне посоветовали друзья.

- В Эстонии вы покажете романтическую историю "Клуб разбитых сердец", как бы вы описали сюжет этого спектакля? Что для вас в нем самое важное?

- Самое важное для меня в этом спектакле то, что там я ничего не играю. Там есть два человека, два актера - Никита и Варя, два стула, стол и зрители. В сюжете спектакля наши с Никитой размышления на тему любви и диалог со зрителем. Какая она? Нужна ли она? Любовь - это доброе чувство? И, кстати, я бы не назвала спектакль романтическим, местами он очень даже антиромантический.

Шмыкова на сцене с Еленевым: "Мой муж считает нас прекрасной парой… Сценической!"
Шмыкова на сцене с Еленевым: "Мой муж считает нас прекрасной парой… Сценической!" Фото: Из архива Варвары Шмыковой

- Мы живем в нелегкое время: война, экономический кризис, страх... Порой кажется, что для романтики сейчас места нет. Почему важно говорить о любви, как это делаете вы со сцены?

- Для меня любовь всегда найдет свое место, что бы в мире ни происходило. Любовь - это мой щит и мой ориентир, и никто не сможет забрать его у меня. И именно сейчас я хочу делиться любовью. Именно сейчас она нам всем необходима!

Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова: "На хейтеров реагирую по настроению!"
Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова: "На хейтеров реагирую по настроению!" Фото: Из архива Варвары Шмыковой

- Молодой и красивый Никита Еленев играет с вами на одной сцене, вы вместе ездите на гастроли, как к этому относится муж? 

- Мой муж считает нас прекрасной парой… Сценической! Самое важное в семейных отношениях - доверие и поддержка.

- Как проходит ваша жизнь в Германии, как вас приняли в этой стране? Есть ли что-то, к чему было сложно привыкнуть? 

- Я благодарна Берлину за то, что он принял нас. Тут замечательное комьюнити. Большая поддержка от знакомых и не только. Мой старший сын Корней учится во втором классе немецкой школы и уже вовсю болтает на немецком. У нас появился контракт с садиком со следующего года для младшего сына Луки - это тоже большая победа. Здесь очень много всего для детей и для семей, для комфортной жизни. Только все никак не могу привыкнуть к физической почте, необходимости отправлять бумажные письма…

- С родными и друзьями, которые остались в России, связь поддерживаете? Как вы думаете, почему, казалось бы, близкие люди имеют такие разные оценки происходящего?

- Сколько людей - столько и мнений. Не знаю, что тут еще сказать. Конечно, я общаюсь с друзьями и с семьей, которые остались в России. И с большинством, кстати говоря, наши взгляды схожи.

Шмыкова на гастролях со спектаклем "Клуб разбитых сердец"
Шмыкова на гастролях со спектаклем "Клуб разбитых сердец" Фото: Из архива Варвары Шмыковой

- Как у всех известных людей, у вас тоже есть хейтеры, как на них реагируете? 

- На хейтеров реагирую по настроению. Чаще с юмором. Бывают редкие случаи, когда хочется ответить им прям по полной программе. Из смешных случаев вспоминаются сообщения в директе, полные оскорблений, и когда я на них как-то реагирую - вопросом или еще как-то, человек начинает писать: ой, а я и не думал, что вы вообще ответите, вы замечательная, моя любимая актриса...

- Вам нравится, когда вас узнают на улице? 

- Мне приятно, когда меня узнают, когда предлагают обняться, когда говорят слова поддержки. Это очень вдохновляет, и я понимаю, что все делаю правильно!

Варвара Шмыкова: "Мы со Вселенной на короткой ноге"
Варвара Шмыкова: "Мы со Вселенной на короткой ноге" Фото: Из архива Варвары Шмыковой

- Варвара, в соцсетях есть пост о том, как вы с мужем искали в Берлине новую квартиру. И там ваша фраза: "Все же очень просто: надо закинуть эту мысль в космос и всё!". Вас действительно часто слышит Вселенная? Расскажите и нам, как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось!

- Мы со Вселенной на короткой ноге. Она всегда знает, когда прийти на помощь, когда я сама справлюсь, когда надо где-то подсказать, подтолкнуть. Примеров масса. Из них и состоит весь мой жизненный путь. Раньше, в юности, я была очень обижена на мир и считала, что он должен мне. Что я такая бедная-несчастная: давай, мир, делай все за меня! И это абсолютно неправильный подход. Он очень скоро изменился, как и моя жизнь.

Я очень открыта и ничего ни от кого не прошу и не жду. Я не сижу сложа руки, а иду маленькими делами своей мечте навстречу. Сейчас я мечтаю о большой роли в кино. Тарантино, Ларс Фон Триер, Йоргос Лантимос - мои режиссеры мечты! Передайте им, что я готова!

Шмыкова и Еленев в спектакле "Клуб разбитых сердец"
Шмыкова и Еленев в спектакле "Клуб разбитых сердец" Фото: Из архива Варвары Шмыковой

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