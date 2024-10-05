Варвара Шмыкова: Сейчас любовь нам всем необходима!

Осенью в Латвии и Эстонии покажут спектакль-диалог "Клуб разбитых сердец", в котором играет Варвара Шмыкова. Limon.ee пообщался с актрисой и узнал, что в Эстонию она приедет не одна, а с годовалым сыном.
Встреча жителей Латвии и Эстонии с романтическим сюжетом состоится 26 сентября в Риге, 31 октября в Нарве, а 2 ноября - в Таллинне. Главную роль в спектакле "Клуб разбитых сердец" играет звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова. Впрочем, она же режиссер и продюсер этой постановки.
Партнером Шмыковой на сцене станет актер театра и кино Никита Еленев. Зрителей ждет откровенный и честный разговор о любви между актерами и аудиторией, в котором каждый сможет увидеть частичку себя.
Варвара Шмыкова - актриса театра и кино, мать двоих сыновей и просто сильная женщина. В 2021 году она развелась с первым супругом Евгением Козловым, с которым прожила в браке десять лет и воспитывала сына Корнея. В 2022 году актриса вышла замуж за диджея Даниила Радлова, из-за войны переехала в Берлин, а в июле 2023 года стала мамой во второй раз: у нее родился сын Лука. Именно с ним Варвара ездит на гастроли.
- Варвара, в Эстонию вы едете впервые?
- В Таллинне я буду во второй раз! В прошлый наш приезд мы добирались на поезде из Москвы с нашим театром "Июльансамбль" (Речь идет о 2017 годе. -Прим. ред.). Мы привозили спектакль в Русский театр, и тогда я была с еще маленьким Корнеем. А в этот раз буду с маленьким Лукой.