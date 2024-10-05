Варвара Шмыкова: Сейчас любовь нам всем необходима!

- На хейтеров реагирую по настроению. Чаще с юмором. Бывают редкие случаи, когда хочется ответить им прям по полной программе. Из смешных случаев вспоминаются сообщения в директе, полные оскорблений, и когда я на них как-то реагирую - вопросом или еще как-то, человек начинает писать: ой, а я и не думал, что вы вообще ответите, вы замечательная, моя любимая актриса...

- Вам нравится, когда вас узнают на улице?

- Мне приятно, когда меня узнают, когда предлагают обняться, когда говорят слова поддержки. Это очень вдохновляет, и я понимаю, что все делаю правильно!

Варвара Шмыкова: "Мы со Вселенной на короткой ноге" Фото: Из архива Варвары Шмыковой

- Варвара, в соцсетях есть пост о том, как вы с мужем искали в Берлине новую квартиру. И там ваша фраза: "Все же очень просто: надо закинуть эту мысль в космос и всё!". Вас действительно часто слышит Вселенная? Расскажите и нам, как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось!

- Мы со Вселенной на короткой ноге. Она всегда знает, когда прийти на помощь, когда я сама справлюсь, когда надо где-то подсказать, подтолкнуть. Примеров масса. Из них и состоит весь мой жизненный путь. Раньше, в юности, я была очень обижена на мир и считала, что он должен мне. Что я такая бедная-несчастная: давай, мир, делай все за меня! И это абсолютно неправильный подход. Он очень скоро изменился, как и моя жизнь.

Я очень открыта и ничего ни от кого не прошу и не жду. Я не сижу сложа руки, а иду маленькими делами своей мечте навстречу. Сейчас я мечтаю о большой роли в кино. Тарантино, Ларс Фон Триер, Йоргос Лантимос - мои режиссеры мечты! Передайте им, что я готова!

Шмыкова и Еленев в спектакле "Клуб разбитых сердец" Фото: Из архива Варвары Шмыковой

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