Видео Загадочная полицейская операция под Алуксне: изъято более тонны синтетических наркотиков

Еще в пятницу на территории одного склада в Зиемерской волости, недалеко от Алуксне, можно было увидеть множество людей в белых костюмах и противогазах. Из подвала здания на улицу выносили пластиковые бочки. Возможно, они были наполнены химикатами, о чем свидетельствовал резкий запах. Государственная полиция подтверждает, что это была одна из самых масштабных ее операций.

"Речь идет о борьбе с преступной деятельностью международной организованной группы на территории Латвии. В частности, мы говорим о наркомафии. На данный момент я могу подтвердить, что задержаны несколько человек", - сообщил начальник Госполиции Арманд Рукс Латвийскому телевидению.

"Речь идет о синтетических наркотиках, сейчас про конкретное название вещества я воздержусь говорить. Это одна из крупнейших конфискаций [наркотиков] за последние годы. Мы здесь говорим об очень большом количестве. Мы говорим о более чем тонне. Сейчас мы все еще подсчитываем, и еще впереди экспертизы".

Мероприятия в рамках уголовного процесса проходили одновременно в нескольких городах Латвии, подчеркнул Рукс.