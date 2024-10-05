Таинственная операция, проведенная на этой неделе в Алуксненском крае, стала одна из самых масштабных полицейских операций за последнее время - речь идет о разоблачении наркомафии и изъятии более тонны синтетических наркотиков, сообщает передача Panorama на LTV со ссылкой на Госполицию.
Видео ⟩ Загадочная полицейская операция под Алуксне: изъято более тонны синтетических наркотиков
Еще в пятницу на территории одного склада в Зиемерской волости, недалеко от Алуксне, можно было увидеть множество людей в белых костюмах и противогазах. Из подвала здания на улицу выносили пластиковые бочки. Возможно, они были наполнены химикатами, о чем свидетельствовал резкий запах. Государственная полиция подтверждает, что это была одна из самых масштабных ее операций.
"Речь идет о борьбе с преступной деятельностью международной организованной группы на территории Латвии. В частности, мы говорим о наркомафии. На данный момент я могу подтвердить, что задержаны несколько человек", - сообщил начальник Госполиции Арманд Рукс Латвийскому телевидению.
"Речь идет о синтетических наркотиках, сейчас про конкретное название вещества я воздержусь говорить. Это одна из крупнейших конфискаций [наркотиков] за последние годы. Мы здесь говорим об очень большом количестве. Мы говорим о более чем тонне. Сейчас мы все еще подсчитываем, и еще впереди экспертизы".
Мероприятия в рамках уголовного процесса проходили одновременно в нескольких городах Латвии, подчеркнул Рукс.
Уже после того, как сюжет был показан по Латвийскому телевидению, Госполиция выпустила заявление, в котором сообщила, что по подозрению в нелегальном изготовлении наркотиков, которое поддерживалось международной организованной преступностью, под Алуксне задержаны несколько человек, в том числе не являющиеся гражданами Латвии. Результаты экспертизы, которая определит количество и состав изъятых веществ, еще не готовы, но уже сейчас ясно, что это синтетические наркотики.
Это была длительная операция, проводимая при поддержке Европола.
🟠 Šajā nedēļā aizdomās par organizētas transnacionālas noziedzības uzturētu nelegālu narkotiku rūpalu Alūksnes pusē aizturētas personas un konfiscēts liels apjoms narkotisko vielu - šobrīd jau varam runāt par vairāk kā vienu tonnu gatavās produkcijas, kā arī prekursoru.— Valsts policija (@Valsts_policija) October 5, 2024
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Пресс-секретарь полиции Лига Дзилума сообщила, что было изъято не только большое количество наркотических веществ, но и необходимые вещества и оборудование для их производства. С самого начала операции население не подвергалось опасности, так как все действия были скоординированы и контролировались.
На данный момент расследование и мероприятия в рамках уголовного дела еще продолжаются, поэтому полиция воздерживается от дальнейших комментариев, но обещает в ближайшее время сообщить больше об этой операции.
Специалист по связям с общественностью Алуксненского края Эвита Аплока сказала агентству LETA, что краевые власти в настоящее время не располагают официальной информацией о происходящем.
Ранее сообщалось, что в Зиемерской волости жители заметили на местном складе активную работу полиции. Территория складов находится в нескольких километрах от Алуксне, в отдаленном лесистом месте. Местные говорили, что деятельность полицейских наблюдается там со среды.
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