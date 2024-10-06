Die Welt: НАТО намерено значительно увеличить количество своих боевых бригад

Страны НАТО должны предоставить значительно больше войск и вооружений для защиты от угрозы со стороны России - в том числе и Германия. Об этом в субботу, 5 октября, сообщило издание Die Welt со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении документы НАТО.

В частности, план предполагает создание 49 новых крупных подразделений порядка 5 тысяч человек в каждом, то есть речь идет о расширении численности войск НАТО на приблизительно 250 000 военнослужащих. Кроме того, для обеспечения деятельности этих войск количество боевых корпусов должно увеличиться с шести до пятнадцати, а штабов дивизий - с 24 до 38, пишет Die Welt.

Отказ от плана нежелателен, говорится в документе, поскольку это "повредит принятию процесса" и "поставит под сомнение доверие ко всему альянсу и, прежде всего, к его стратегическим командующим". Как отмечает Die Welt, эти планы в первую очередь направлены на обеспечение прозрачности и взаимной информации, а распределение будет происходить по "вертикальному" принципу.

Предполагается значительное техническое усиление