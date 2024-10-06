"В Baltic Bank можем получить все". Новые подробности скандальной переписки, добытой ФБК

Пару лет назад программа сообщала, что имя Ашуркова фигурировало в одной из сделок, которая, по мнению администратора неплатежеспособности PNB, позволила исчезнуть ценным активам банка незадолго до его закрытия.

Согласно документам, содержание которых стало известно De Facto, банк подписал соглашение с Ашурковым в июне 2019 года. Банк согласился продать свою дочернюю компанию Calleri Limited. Она владела особняком стоимостью около 10 миллионов фунтов стерлингов на окраине Лондона. Стороны не договорились об окончательной цене, но Ашурков должен был вносить ежемесячные платежи.

Через несколько дней один из новых акционеров PNB Саид Мехраик согласился заключить сделку вместо Ашуркова, получив право требования банка к Ашуркову. Но банк так и не увидел этих денег. Сам Мехраик умер.

Ашурков говорит, что сделка отменилась. Он никогда не приобретал дорогую лондонскую недвижимость и ничего не знает о сделке банка с Мехраиком.

"Мы заключили предварительное соглашение, но вскоре сделка сорвалась. По каким-то причинам то ли со стороны Гусельникова, то ли со стороны банка. Я никогда не производил никаких платежей по этому договору, не приобретал акций этой компании", - утверждает Ашурков. Поэтому ему показалось странным, что спустя несколько лет к нему приехала группа следователей из Латвии.