Главное за 6 октября В Латвии найдены активы финского преступника, крупное ДТП в Риге и второй "Джокер" оказался мюзиклом

"Бандой четырёх" называли группу высших руководителей Китая, тесно связанных с наиболее радикальными аспектами Культурной революции. Они проиграли в борьбе за власть после смерти Мао Цзэдуна, а затем были арестованы и приговорены за различные преступления к тюремному заключению.

В кинотеатрах Латвии - горячо ожидаемая премьера "Джокер: Безумие на двоих", которая внезапно оказалась… мюзиклом. Сумело ли продолжение обласканного критиками кинокомикса повторить успех оригинала и почему его ругают как эксперты, так и зрители - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Яркая кожура, такая же яркая мякоть плода - фотографии необычных яблок покорили множество сердец в социальных сетях.

Ласковое солнце, теплое бирюзовое море, вкусные морепродукты и напитки - многие мечтают о продлении лета. Особенно когда осень уже начала проявлять свой характер, обрушивая на наши головы дожди, порывы ветра и бесконечную влажность. В то же время нет недостатка в тех, кто не скучает по осени, а просто хочет отправиться в путешествие во время школьных каникул, чтобы посмотреть мир вместе с любимыми детьми. Возможностей так много, что глаза разбегаются, но куда латвийцы решили отправиться этой осенью? Это мы выяснили у местных туроператоров и страховщиков.

Было 7 января 2024 года, когда после ужина с девушками из физиотерапии, которые уже стали подругами, Иева громко выразила желание отправиться в поход по Монблану. "Может, в следующем году…" - неуверенно сказала Санита, но уже спустя пару бокалов вина билеты были в кармане. Так просто. И эта отважная четверка дам - ​​Иева, Санита, Ольга и Маргита - начала готовиться к августовскому приключению длиной в 170 км - с рюкзаком, палаткой и овсяными хлопьями в пакетиках.

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