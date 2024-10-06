В воскресенье произошел ряд интересных событий. В Риге обнаружили имущество преступника, разыскиваемого Интерполом, латвийские рыбаки завоевали сенсационное "серебро" на чемпионате мира, а Владимир Зеленский наотрез отказался "торговать территориями" в обмен на членство в НАТО. Об этих и других новостях воскресенья, 6 октября, читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 6 октября ⟩ В Латвии найдены активы финского преступника, крупное ДТП в Риге и второй "Джокер" оказался мюзиклом
Новости Латвии:
Осенью прошлого года на электронную почту Re:Baltica пришло письмо: "Я отправил в Службу финансовой разведки (FID) информацию о преступнике, разыскиваемом Интерполом и скрывающем имущество в Латвии. Эта информация попала ко мне, когда клиент хотел арендовать помещение, и мы провели расследование, - написал юрист Рик Якобус (Rick Jacobus). - Как видите, FID не интересует исполнение обязанностей по отношению к обществу Латвии. Может быть, заинтересует Re:Baltica?
Рижское восточное региональное управление Государственной полиции в воскресенье, 6 октября, распространило видео с призывом к жителям опознать видимого на нем человека.
В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Риге пострадали пять человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.
Рижское самоуправление планирует построить в Иманте новую велодорожку, в свою очередь у жителей возникли опасения по поводу вырубки молодых деревьев, сообщает портал LSM.lv со ссылкой на передачу 4. studija Латвийского телевидения.
Следующая неделя начнется со спокойной погоды, но в середине недели ситуация значительно изменится - небо затянет облаками и пойдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Команда сборной Латвии завоевала сенсационные серебряные медали на чемпионате мира по ловле рыбы на спиннинг с лодки, в воскресенье, 6 октября, сообщил порталу TVNET редактор Copes Lietas Айвар Рудзинскис.
За рубежом:
Сегодня несколько десятков добровольцев из города и волости Выру отправились с пункта сбора, расположенного недалеко от Выруского спортивного центра, на крупнейшие в истории Эстонии учения по эвакуации Lõuna Sild 2024, сообщает Rus.Postimees.
Торговля территориями недопустима, настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Ранее FT опубликовала статью о том, что Запад и Киев якобы обсуждают обмен земель на членство в НАТО.
В Финляндии уездный суд Пирканмаа приговорил 19-летнего Туомаса Сакари Матиаса Салминена к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 15-летней девочки в Валкеакоски, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
В лесу Словакии после нападения медведя умер 55-летний мужчина, сообщили в субботу спасательные службы страны.
Интересное чтиво:
Несмотря на то, что в большей части латвийского общества царит довольно выраженный скепсис по поводу возможностей нашей страны приблизиться в экономическом плане к уровню Западной Европы, с точки зрения объема народного хозяйства на одного жителя страны наши перспективы не безнадежны.
Пашем на одной или нескольких работах, чтобы заработать как можно больше и без опасений покрыть платежи за коммунальные услуги и кредиты, чтобы можно было позволить себе путешествовать и даже что-то накопить детям на будущее и приятную старость. Но все это обрывается в один момент - из-за тромба, аварии, поздно обнаруженной болезни и т. д. Когда придет этот час, не знает никто. Вопрос, задумываемся ли мы в своем ежедневном забеге, как наша внезапная смерть может повлиять на возможность членов семьи свести концы с концами?
"Бандой четырёх" называли группу высших руководителей Китая, тесно связанных с наиболее радикальными аспектами Культурной революции. Они проиграли в борьбе за власть после смерти Мао Цзэдуна, а затем были арестованы и приговорены за различные преступления к тюремному заключению.
В кинотеатрах Латвии - горячо ожидаемая премьера "Джокер: Безумие на двоих", которая внезапно оказалась… мюзиклом. Сумело ли продолжение обласканного критиками кинокомикса повторить успех оригинала и почему его ругают как эксперты, так и зрители - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Яркая кожура, такая же яркая мякоть плода - фотографии необычных яблок покорили множество сердец в социальных сетях.
Ласковое солнце, теплое бирюзовое море, вкусные морепродукты и напитки - многие мечтают о продлении лета. Особенно когда осень уже начала проявлять свой характер, обрушивая на наши головы дожди, порывы ветра и бесконечную влажность. В то же время нет недостатка в тех, кто не скучает по осени, а просто хочет отправиться в путешествие во время школьных каникул, чтобы посмотреть мир вместе с любимыми детьми. Возможностей так много, что глаза разбегаются, но куда латвийцы решили отправиться этой осенью? Это мы выяснили у местных туроператоров и страховщиков.
Было 7 января 2024 года, когда после ужина с девушками из физиотерапии, которые уже стали подругами, Иева громко выразила желание отправиться в поход по Монблану. "Может, в следующем году…" - неуверенно сказала Санита, но уже спустя пару бокалов вина билеты были в кармане. Так просто. И эта отважная четверка дам - Иева, Санита, Ольга и Маргита - начала готовиться к августовскому приключению длиной в 170 км - с рюкзаком, палаткой и овсяными хлопьями в пакетиках.
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