Это невероятно важная неделя, на которой предстоит распрощаться со страхами и отсутствием веры в себя. На повестке ухудшение энергетики Венеры, так что нужно быть осторожнее во всем, предупреждают астрологи DailyHoro. Планета может лишить нас здоровья, мотивации и желания становиться лучше.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября: ухудшение энергетики Венеры может многого лишить
Овен
Овнам стоит приготовиться к тому, что на этой неделе далеко не все будет происходить так, как они планировали и хотели. Возможны непредвиденные проблемы. В принципе, этого можно избежать. Для этого необходимо проявить внимание к деталям, к мелочам. Удача будет сопутствовать Овнам, которые работают с цифрами, а также тем, чья деятельность не связана с общением и коллективным трудом. Звезды сделают Овнов более резкими и импульсивными.
Телец
Тельцам в любви сейчас не рекомендуется проявлять излишнюю настойчивость. Лучше быть более дипломатичными в отношениях с близкими и коллегами. На выходных лучше заняться домашними хлопотами. В целом на это время астрологи советуют планировать важные дела, но не новые начинания. Бездействие будет ошибкой, потому что таким образом Тельцы могут упустить шанс на счастливые перемены.
Близнецы
Повысить скорость принятия решений Близнецам все еще будет помогать интуиция, а также советы близких людей. Хорошее настроение - лучшее "топливо" для работы любого рода и сложности. Позитивные мысли притягивают удачу, словно магнит. Вселенная подарит Близнецам большой запас эмоциональных сил и веру в себя. Этим нужно воспользоваться, чтобы реализовать амбициозные планы, но лучше вовремя отдыхать, так как Венера заберет силы физические.
Рак
Раки на этой неделе могут встретиться со стрессами, недопониманием, внутренними неурядицами. Справиться с их натиском помогут увлечения и хобби. Помимо них, полезными окажутся спокойные домашние дела, своевременный отдых, умиротворение. Большого количества времени потребуют назойливые рутинные проблемы. В любви и отношениях с противоположным полом наступают не лучшие времена.
Лев
Львам сейчас лучше пока не заводить знакомства, а также не решать проблемы дома и на работе конфликтами и спорами. Самым эффективным решением станет спокойствие и поиск компромиссов. Ждать чуда не стоит. На этой неделе успех Стрельцов зависит только от них самих. В некоторых ситуациях придется проявлять гибкость и понимание - люди будут ценить это качество и обязательно отплатят тем же в будущем.
Дева
Венера будет не самым лучшим образом влиять и на Дев. В начале недели это приведет к обострению худших черт характера этих людей. Настроиться на правильную волну в понедельник и вторник будет сложно, зато в среду обстановка станет более приятной. Союзный Меркурий поможет отстаивать свои права и свободы, ощутимо снизив негативное влияние Венеры. Девам нужно жить настоящим, абстрагировавшись от прошлого и будущего.
Весы
Для Весов текущая неделя станет просто крайне сложной в плане эмоций и ощущений. Мощный выброс негативной энергии от Венеры спровоцирует слабость и уныние, не дав этим людям справиться с неприятными и назойливыми проблемами. Придется бороться с недопониманием в любви и с ленью на работе. Новые начинания и новые знакомства лучше пока отложить. Сейчас важное значение имеет лишь то, что Весы чувствуют в данный момент.
Скорпион
Скорпионов ожидает нервное напряжение. Избавиться от него им поможет своевременный отдых и общение с приятными людьми. В свободное время можно заняться шопингом. Это повысит настроение и привлечет позитивные мысли, которые, в свою очередь, помогут привлечь желаемое. На этой неделе не стоит отправляться в поездки, заниматься изнуряющими физическими упражнениями, ставить перед собой новые глобальные цели.
Стрелец
У Стрельцов начинается период, когда нужно начинать работу над собой. Это может быть получение новых знаний, опыта или навыков, психологический самоанализ, изменение внешнего облика, стиля. Пиком активности позитивной энергии будут выходные - в субботу и воскресенье нужно заниматься самыми важными делами. Ничего плохого в смене приоритетов нет, но сейчас это может быть опасным из-за Венеры.
Козерог
Во многом ответить на важные жизненные вопросы и сделать правильный выбор Козерогам поможет интуиция, но на нее нельзя полагаться во всем. Наступает период духовного просветления, работы над собой. Удачу в любви Козерогам подарит совместное решение проблем и общие дела. Одиноким представителям этого знака стоит подождать удобного случая для знакомства. Всем, кто любит проводить много времени дома, необходимо заняться уборкой.
Водолей
Назвать неделю простой нельзя. Астрологи отмечают, что у Водолеев велик риск столкнуться с мелкими неурядицами во всех сферах жизни, со злободневными проблемами. Рутина - это плохо, но иногда она просто необходима, чтобы сменить обстановку и успокоиться на некоторое время. Сейчас как раз такой период, когда рутина имеет "лечебный" характер. Астрологи советуют не пасовать перед трудностями. Нужно взглянуть на проблемы иначе, попробовать иной подход.
Рыбы
В любовной сфере одиноких Рыб могут ожидать большие изменения - кому-то удастся найти вторую половинку и влюбиться. Остальным лучше посвятить время семье и второй половинке, быть внимательнее к чувствам дорогих людей. На работе не стоит браться за сложные задачи. Стоит избегать пустых переживаний. Мелкие неполадки в этом направлении бывают, поэтому не стоит бить тревогу в случае простой усталости.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!