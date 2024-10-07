Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября: ухудшение энергетики Венеры может многого лишить

Скорпион

Скорпионов ожидает нервное напряжение. Избавиться от него им поможет своевременный отдых и общение с приятными людьми. В свободное время можно заняться шопингом. Это повысит настроение и привлечет позитивные мысли, которые, в свою очередь, помогут привлечь желаемое. На этой неделе не стоит отправляться в поездки, заниматься изнуряющими физическими упражнениями, ставить перед собой новые глобальные цели.

Стрелец

У Стрельцов начинается период, когда нужно начинать работу над собой. Это может быть получение новых знаний, опыта или навыков, психологический самоанализ, изменение внешнего облика, стиля. Пиком активности позитивной энергии будут выходные - в субботу и воскресенье нужно заниматься самыми важными делами. Ничего плохого в смене приоритетов нет, но сейчас это может быть опасным из-за Венеры.

Козерог

Во многом ответить на важные жизненные вопросы и сделать правильный выбор Козерогам поможет интуиция, но на нее нельзя полагаться во всем. Наступает период духовного просветления, работы над собой. Удачу в любви Козерогам подарит совместное решение проблем и общие дела. Одиноким представителям этого знака стоит подождать удобного случая для знакомства. Всем, кто любит проводить много времени дома, необходимо заняться уборкой.

Водолей

Назвать неделю простой нельзя. Астрологи отмечают, что у Водолеев велик риск столкнуться с мелкими неурядицами во всех сферах жизни, со злободневными проблемами. Рутина - это плохо, но иногда она просто необходима, чтобы сменить обстановку и успокоиться на некоторое время. Сейчас как раз такой период, когда рутина имеет "лечебный" характер. Астрологи советуют не пасовать перед трудностями. Нужно взглянуть на проблемы иначе, попробовать иной подход.

Рыбы

В любовной сфере одиноких Рыб могут ожидать большие изменения - кому-то удастся найти вторую половинку и влюбиться. Остальным лучше посвятить время семье и второй половинке, быть внимательнее к чувствам дорогих людей. На работе не стоит браться за сложные задачи. Стоит избегать пустых переживаний. Мелкие неполадки в этом направлении бывают, поэтому не стоит бить тревогу в случае простой усталости.

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