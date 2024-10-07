Видео Передача выяснила личность арестованного в ходе международной операции гражданина Латвии - лидера организованной преступности

Адвокат Юрия Спиридонова в разговоре с Nekā personīga подозрения полиции в отношении своего клиента как главного организатора базирующейся в Испании группировки отвергает. У Спиридонова нет информации, кто был задержан в Испании.

Артур Лиелгалвис, присяжный адвокат:

"На мой взгляд, самый существенный и вопиющий случай, что указано преступление, в котором моего клиента подозревают, что он якобы совершил в другой стране, не в Латвии. Иногда бывает так, что есть общее уголовное дело с какой-то другой страной, такого здесь нет, по имеющимся документам, этого я не вижу".

NP: Задержанных в Испании жителей Латвии он (Юрий Спиридонов) даже не знает?

А.Л: Нам неизвестна информация, кто задержан. Следовательница не показывала и не допрашивала в связи с этим. Мы не знаем. Мы знаем столько, сколько есть в пресс-релизе этой страны, что есть шесть лиц в Испании, но больше я ничего не знаю. Клиент тоже не знает в данный момент.