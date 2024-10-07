На прошлой неделе испанские газеты писали о масштабной полицейской операции, в ходе которой удалось ликвидировать возглавляемую гражданином Латвии жестокую преступную организацию. Nekā personīga известно, что центр деятельности группировки находился в Жироне, откуда она годами перевозила наркотики из Испании в страны Балтии и Скандинавию. По мнению правоохранителей, преступной сетью руководил Юрий Спиродонов. Он и раньше попадал в поле зрения полиции Латвии, но в связи с другими преступлениями. В настоящее время Спиридонов арестован. Во временном заключении находятся и его ближайшие члены семьи.
Видео ⟩ Передача выяснила личность арестованного в ходе международной операции гражданина Латвии - лидера организованной преступности
В ходе проводимой полицией операции в Испании в середине сентября обыски одновременно прошли в 34 местах в провинциях Жироны и Валенсии. По неофициальной информации, обнаружено несколько ангаров для выращивания марихуаны. У задержанных лиц изъяты поддельные документы, много наличных. Изъято оружие, в том числе ручные гранаты. При обыске также были обнаружены радиочастотные детекторы, GPS-устройства, пуленепробиваемые жилеты и противогазы.
При этом с привлечением антитеррористического подразделения Omega задержания прошли и в Риге. Именно здесь, по словам латвийских правозащитников, арестовано центральное лицо преступной сети. Nekā personīga известно, что его зовут Юрий Спиридонов.
Спиридонов попал в поле зрения полиции много лет назад. На тот момент как член группировки автоугонщиков криминального авторитета Зураба Шамугия. Сведений о предварительной судимости Спиридонова не приводится, но в полиции журналистам подтверждили, что он был задержан, не уточняя в связи с какими-либо видами преступлений.
Видео: сюжет Nekā personīga
Шамугия в 2000-е годы был влиятельной фигурой, единственным "вором в законе" в странах Балтии. Коронация бандита грузинского происхождения якобы состоялась в Москве и его тогда считали держателем воровской черной кассы. Латвийской полиции в свое время удалось поймать его на месте преступления, но, ко всеобщему удивлению, суд его оправдал. На тот момент за кулисами не остались незамеченными способности адвоката Валентины Ольховой защищать своих клиентов. Шамугия осудили много лет спустя, приговорив к реальному тюремному заключению.
Европол, оказавший поддержку полицейским операциям в Испании и Латвии, задержанного три недели назад Спиридонова считает высококачественной целью, или так называемой "большой рыбой". Испанские СМИ сообщают, что центр деятельности возглавляемой им преступной организации находился в Жироне, откуда она годами перевозила наркотики в больших объемах, став одним из основных поставщиков как для стран Балтии, так и для скандинавских стран. Это подтверждают и правозащитники в Латвии.
Петерис Бауска, начальник управления по борьбе с тяжелыми и серийными преступлениями Главного управления полиции порядка Госполиции:
"Здесь мы можем говорить о ввозе на латвийский рынок наркотических веществ, конечно, но это меньшая часть. Большой акцент - транзит через Латвию в страны Скандинавии. В Россию тоже. А контрабанда в Россию в этот момент затруднительна".
NP: В Испании задержаны граждане Латвии, или жители Испании?
Бауска: В Испании задержаны жители Латвии, а также жители бывших республик СССР, в детали вдаваться не буду.
Испанское СМИ La Vanguardia сообщает, что один из задержанных по прозвищу "Шайба" - из-за своего хоккейного прошлого - отвечал за координацию действий по производству наркотиков и создание контактной сети с местными поставщиками. Временное заключение также применено к лицу, прозванному "Виурсом". В его ведении были противонаблюдательные мероприятия на складах и в транспортных средствах, а также GPS-надзор за наркотрафиком.
Издание сообщает, что преступная группировка имела ярко выраженную иерархическую структуру. В качестве платежного средства использовалась криптовалюта. Лидер группы передвигался в специально оборудованном фургоне в сопровождении трех телохранителей. При обысках в Испании нашли и крематорий для домашних животных для уничтожения улик, пишет местное СМИ.
Адвокат Юрия Спиридонова в разговоре с Nekā personīga подозрения полиции в отношении своего клиента как главного организатора базирующейся в Испании группировки отвергает. У Спиридонова нет информации, кто был задержан в Испании.
Артур Лиелгалвис, присяжный адвокат:
"На мой взгляд, самый существенный и вопиющий случай, что указано преступление, в котором моего клиента подозревают, что он якобы совершил в другой стране, не в Латвии. Иногда бывает так, что есть общее уголовное дело с какой-то другой страной, такого здесь нет, по имеющимся документам, этого я не вижу".
NP: Задержанных в Испании жителей Латвии он (Юрий Спиридонов) даже не знает?
А.Л: Нам неизвестна информация, кто задержан. Следовательница не показывала и не допрашивала в связи с этим. Мы не знаем. Мы знаем столько, сколько есть в пресс-релизе этой страны, что есть шесть лиц в Испании, но больше я ничего не знаю. Клиент тоже не знает в данный момент.
Юрий Спиридонов широко проявляет свой образ жизни в соцсетях и не скрывается. Роскошные отели, рестораны, горнолыжные курорты, святыни Южной Америки, горы, европейские оперные дома, музеи появляются в его аккаунте в Instagram, не под каким-то вымышленным псевдонимом, а под его настоящим именем и фамилией. На фотографиях он запечатлен с дорогими наручными часами. К изображениям Спиридонов добавляет мысли, часто также на испанском и латинском языках. Например, к видео, на котором запечатлен специальный нож, он записал фразу римского писателя Вегеция: "Хочешь мира, готовься к войне".
Артур Лиелгалвис, присяжный адвокат:
NP: В Instagram ваш клиент демонстрирует довольно дорогой образ жизни. В Латвии у него никаких зарегистрированных фирм нет. Что является источником его дохода?
Лиелгалвис: На этот вопрос я в данный момент отвечать не буду.
NP: Он не уполномочил вас говорить об этом?
Лиелгалвис: Я вижу, что это может быть связано со следствием, поэтому я в больших нюансах не хочу это комментировать.
Имя Юрия Спиридонова ранее не называлось в СМИ. Однако в преступных кругах он обладает авторитетом и влиянием, утверждают в полиции. Nekā personīga выяснило, что в криминальных кругах его называли Дедом, так обозначая его опыт.
Петерис Бауска, начальник управления по борьбе с тяжелыми и серийными преступлениями Главного управления полиции порядка Госполиции:
"В преступных кругах это лицо известно, те преступники, которые занимаются контрабандой наркотических средств, знают этого человека. Харизматичная личность, лидер. Этот стиль действия предполагает роскошный стиль жизни, внешность, чтобы отметить себя важным игроком в этом сфере, если так можно выразиться".
В Латвии у Юрия Спиридонова предприятий нет. Единственная фирма - на имя супруги Александры. Основной капитал ООО Aisha 333 составляет один евро. Фирма зарегистрирована в многоквартирном доме в Риге, на ул. Сеску. Управляющая домом Nekā personīga говорит, что здесь никакой фирмы нет. В этом доме якобы квартира Александры Спиридоновой, которую она сдает в аренду. Последний раз с Александрой общалась в начале сентября, когда она обещала привести в порядок долги своего жильца. На квартиру по решению Госполиции 11 сентября этого года наложен арест.
Супруга Юрия Спиридонова Александра также широко демонстрирует в соцсетях свои путешествия, гостиницы и рестораны. Последнее видео, размещенное в Instagram, - с открытия ее салона этим летом в Риге.
Юрий Спиридонов еще в августе в Тихом центре Риги открыли новый салон красоты жены. Его супругу не видели здесь несколько недель.
Соседи заметили, что после открытия салон йоги и массажа проработал всего несколько дней. И вот уже несколько недель стоит темным и закрытым.
В соседней парикмахерской о соседях тоже ничего не знают.
В уголовном процессе, начатом против Юрия Спиридонова, задержаны и члены его семьи. На прошлой неделе при пересмотре мер пресечения они были оставлены под временным арестом.
Артур Лиелгалвис, присяжный адвокат:
"Тут в Латвии члены семьи Юрия Спиридонова арестованы".
NP: Помимо жены Александры Спиридоновой, кто еще из семьи заключен под стражу?
Лиелгалвис: Оба родителя.
NP: Как члены семьи могут быть причастны к тому, в чем подозревают вашего клиента?
Лиелгалвис: Это нужно спросить у тех адвокатов, кто осуществляет защиту членов семьи.
Nekā personīga известно, что уголовное дело в связи с международной торговлей наркотиками и отмыванием денег латвийская полиция завела еще в 2022 году. Испанские СМИ сообщают, что возглавляемая жителями Латвии группировка годами совершала преступную, в том числе и насильственную деятельность, которая повлияла на ряд европейских стран, в частности, Испанию.
Петерис Бауска, начальник управления по борьбе с тяжелыми и серийными преступлениями Главного управления полиции порядка Госполиции:
"Работа над ликвидацией организованных преступных групп, таких групп, которые являются международными, очень конспирированы в своей деятельности, которые знают методы работы полиции, не проста. Это не месяцы, это годы. Эти операции непростые. Остается завершить расследование, и тогда уже в суде вы узнаете много интересных деталей".
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