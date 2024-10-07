Живущая за границей латвийская модель OnlyFans, обладательница самой большой груди Виктория Уайлд, вкладывающая в совершенствование своей внешности крупные суммы, поставила в губы импланты. "Мужчинам определенно круче целовать женщину с большими губами. Тогда это настоящий поцелуй", - заявила она в программе Zilonis studijā.
Латвийская звезда OnlyFans вставила импланты в губы
Как признается Виктория Уайлд, она сначала сделала увеличение груди, а уже потом занялась губами, "чтобы лицо выглядело привлекательнее".
Зачем еще импланты после филлеров? "Постоянно повторять уколы - это дорого. Один миллилитр стоит от 250-300 евро, а мне для губ надо и четыре, и пять миллилитров. Получается накладно", - объясняет Виктория. "Имплантаты какие есть, такие есть. Но если вы хотите, чтобы губы были еще больше, добавьте филлеры, и тогда ваши губы будут выглядеть еще красивее".
Больше смотрите здесь.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!