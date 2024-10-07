Латвийская звезда OnlyFans вставила импланты в губы

Зачем еще импланты после филлеров? "Постоянно повторять уколы - это дорого. Один миллилитр стоит от 250-300 евро, а мне для губ надо и четыре, и пять миллилитров. Получается накладно", - объясняет Виктория. "Имплантаты какие есть, такие есть. Но если вы хотите, чтобы губы были еще больше, добавьте филлеры, и тогда ваши губы будут выглядеть еще красивее".