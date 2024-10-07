NYT: Спустя 7 лет пренебрежительное отношение

Трампа к Украине не изменилось Скептическое отношение Трампа к Украине и его подозрения в том, что Киев благоволит демократам, продолжают проявляться в ходе нынешней президентской кампании, пишет The New York Times, напоминая, что во время дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии США Камалой Харрис в прошлом месяце Трамп уклонился от прямого вопроса о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну.

На прошлой неделе он также прямо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот использовал свою недавнюю поездку в США для поддержки кампании Харрис, посетив в компании двух демократов у власти завод по производству боеприпасов в Пенсильвании - ключевом штате, голосование в котором могут решить исход нынешних президентских выборов. "Я считаю Зеленского величайшим продавцом в истории, - заявил Трамп на митинге в Пенсильвании на следующий день после визита Зеленского в штат. - Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов".

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Под конец своего визита в США Владимир Зеленский 27 сентября встретился с Дональдом Трампом в его небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. В ходе 40-минутной беседы Трамп в очередной раз заявил, что прекратит российскую войну в Украине, если победит на предстоящих президентских выборах. После беседы с украинским лидером Трамп подчеркнул, что они оба хотят "справедливой сделки".

"У нас есть очень хорошие отношения (с Зеленским. - Ред.), и, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы (Республиканская партия. - Ред.) победим, то разрешим все очень быстро", - заявил Трамп журналистам перед началом встречи. На слова Зеленского о том, что отношения Трампа с Украиной лучше, чем с РФ, экс-президент США ответил: "Для танго нужны двое".

Двумя днями ранее на предвыборном митинге в Северной Каролине Трамп обвинил Зеленского в недостаточном желании вести мирные переговоры с Путиным.

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