Видео Венгрия все ближе к России - местный политик пытается цензурировать контент LTV

С середины лета Венгрия расширила действие своей программы "Национальная карта", позволив через нее въезжать в страну также гражданам России и Беларуси. Несмотря на то, что страны Шенгенской зоны выразили обеспокоенность этим шагом, представитель комитета парламента Венгрии по иностранным делам заверила телеканал De Facto, что все приезжие будут подвергнуты тщательному контролю. Но эксперты указывают на многие риски.
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В своей внешней политике Венгрия по многим вопросам позиционируется ближе к Кремлю, а не к Украине. И когда за общим европейским столом поднимают возражения против финансовой помощи охваченной войной стране. И когда призывали не торопиться с принятием Украины в Евросоюз. В военной поддержке Киеву Будапешт также категорически отказывает.
"Для премьера очень важно требование, что финансовая поддержка Венгрии может быть отведена на гуманитарные вопросы. Мы не поддерживаем поставки оружия, так как венгерское меньшинство проживает в Украине. И с начала войны мы потеряли более 100 венгров. Поэтому я как христианско-демократический политик абсолютный сторонник прекращения огня и мира. Я лично не могу поддержать никакие поставки оружия", - признала вице-президент комитета парламента Венгрии по иностранным делам Хайналька Юхас (KDNP).
Масла в огонь в межгосударственных отношениях подлило недавнее решение Киева наложить санкции на российскую компанию "Лукойл", и под угрозой оказался поток российской сырой нефти Венгрии по трубопроводу "Дружба".
А вот венгерско-российским отношениям мешают исключительно санкции. В середине сентября в Будапеште состоялся венгерско-российский бизнес-форум, в котором приняли участие представители более семидесяти компаний. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял на нем министра здравоохранения России. А на следующей неделе уже пожимал руку российскому коллеге Сергею Лаврову. После нее венгерский министр иностранных дел выразил мнение, что "такая страна, как наша, не может позволить себе быть не в активных, уважительных и взаимовыгодных отношениях с Российской Федерацией".
Свои тесные экономические и дипломатические связи с Россией венгерские политические лидеры характеризуют такими соображениями, как "экономический нейтралитет" и "прагматизм". Венгерскому обществу образ премьер-министра Виктора Орбана как самопровозглашенного "миротворца" и стража национальных интересов в основном кажется симпатичным. Что подтверждает и опрос, проведенный передачей на улицах Будапешта. "Я думаю, что Венгрия зависит от поставок газа. Это именно так просто", - предположила пенсионерка Мария. А вот студент Максимилиан хотел бы лучших отношений с Россией, чтобы можно было ехать туда учиться или работать.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заре своей политической карьеры выступал против России. Но после повторного прихода к власти в 2010 году его риторика претерпела резкие изменения. Как изучил Центр расследовательской журналистики Direkt36, это произошло сразу после встречи Орбана и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. "Мы толком не знаем, что произошло и о чем они говорили, но они определенно завязали совместные деловые связи. Я думаю, они начали работать вместе. С тех пор эти отношения превратились в разнообразные - это политическое, экономическое и идеологическое партнерство", - сказал директор и сооснователь Direkt36 Андраш Пети.
С того момента в решающих вопросах, если возник выбор между интересами Востока или Запада, Венгрия склонялась в пользу России, говорит исследователь. Так было и, когда США попросили выдать пойманного в Венгрии российского торговца оружием. Так было и в тот момент, когда государство решало, кому доверить расширение своей единственной атомной электростанции. Атомную электростанцию в Пакше строили в 80-е годы по советским технологиям. Теперь ее работу планируют расширить за счет строительства двух новых реакторов.
Решение о том, что второй этап станции будет строить российское ядерное агентство "Росатом", правительство Венгрии - без конкурса и открытости - приняло 10 лет назад. Это означает, что из России поступят кредит, ядерное топливо и специалисты. Новую станцию должны открыть в следующем году, но работы начинаются только сейчас. Ведущий расследование журналист Андраш Пети рассказывает о недавнем исследовании, которое выявило: у венгерского правительства была идея построить другую ядерную станцию с Францией, однако эту идею отверг Орбан.
Именно с нехваткой специалистов при строительстве ядерной станции был связан изданный в июле этого года указ венгерского правительства - включить Россию и Беларусь в список стран, граждане которых могут въехать в страну по программе "Национальной карты". Но, скорее всего, цель другая, так как русские ядерные эксперты уже сейчас въезжают с другими разрешениями.
"Есть где-то 18 разных каналов, как гражданин третьей страны может попасть в Венгрию. "Национальная карта" - один из них. Будем прагматичны. Жизнь покажет, какой из этих каналов окажется действительно эффективным и важным для нас. Пока "Национальная карта" для граждан России и Беларуси не очень значима", - заявил передаче вице-президент Конфедерации работодателей и производителей Венгрии Ференц Ролек.
Официальная причина, по которой гражданам России и Беларуси открывают двери шире, - нехватка рабочей силы. Венгерские работодатели согласны - работников действительно остро не хватает, так как ежегодно рынок труда покидают около 30 тысяч рабочих. Но до сих пор по "Национальной карте" в страну прибыли всего 10 граждан России и 4 Беларуси. Что заставляет задавать еще больше вопросов.
"В Венгрии есть крупный белорусский тракторный завод, где работают в основном белорусские эксперты. Они приехали сюда по визе. Значит, мы не совсем видим, почему нам вдруг нужно гораздо больше россиян и гораздо больше белорусов, которые могут прийти сюда без специфической работы. Ведь "Национальная карта" допускает то, что из этих стран может прийти неограниченное количество людей, они могут продлевать свое пребывание без каких-либо ограничений. И им не нужно уточнять занимаемую позицию, ради которой они приезжают", - заключила исследователь Центра евроатлантической интеграции и демократии Дорка Такачи.
Аналогичным образом высказывается венгерская оппозиция, говоря, что у союзников теряется доверие к Венгрии. "Если это так продолжится и Орбан будет все больше толкать Венгрию в сторону России, то это может закончиться даже исключением Венгрии, или он сам выведет ее из Евросоюза и НАТО. Хотя мы члены этих двух очень важных организаций, многие наши союзники считают, что Венгрия, венгерское правительство не сотрудничает, не хочет быть частью этих альянсов", - заявила оппозиционный политик, член комиссии парламента Венгрии по иностранным делам ("Демократическая коалиция") Агнеш Вадаи в интервью De Facto.
МИД Венгрии на запрос De Facto об интервью не ответил. Вице-президент парламентского комитета по иностранным делам Хайналька Юхас говорит: все проверки безопасности будут проводиться с максимальной тщательностью - и в момент рассмотрения заявки, и тогда, когда лицо будет находиться в стране.
Как отмечают многие эксперты, венгерское правительство укрепляет свою популярность, опираясь на лояльные себе СМИ. Тем журналистам, которые задают неприятные вопросы, работу принято затруднять. Это же наблюдала и передача De Facto. На следующий день после интервью с депутатом парламента Венгрии - ее представители потребовали от программы отчитаться о том, что из этого интервью будет транслироваться в эфир, в противном случае запрещая этим пользоваться и угрожая правовыми последствиями.
"Это отражает общее отношение венгерского государственного управления к средствам массовой информации. Та часть СМИ, которую они не контролируют, существенно изменилась, и они пытаются ограничить все контакты и предоставление информации", - сказала программе исследователь Дорка Такачи, комментируя такие действия политика.
Евросоюз долгое время выступает против нарушений Венгрии, используя штрафы и публичное порицание, но пока действенных рычагов влияния нет. Вместо этого Евросоюз ищет пути принятия решений в обход венгерских политиков.
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