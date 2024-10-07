Видео Венгрия все ближе к России - местный политик пытается цензурировать контент LTV

Свои тесные экономические и дипломатические связи с Россией венгерские политические лидеры характеризуют такими соображениями, как "экономический нейтралитет" и "прагматизм". Венгерскому обществу образ премьер-министра Виктора Орбана как самопровозглашенного "миротворца" и стража национальных интересов в основном кажется симпатичным. Что подтверждает и опрос, проведенный передачей на улицах Будапешта. "Я думаю, что Венгрия зависит от поставок газа. Это именно так просто", - предположила пенсионерка Мария. А вот студент Максимилиан хотел бы лучших отношений с Россией, чтобы можно было ехать туда учиться или работать.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заре своей политической карьеры выступал против России. Но после повторного прихода к власти в 2010 году его риторика претерпела резкие изменения. Как изучил Центр расследовательской журналистики Direkt36, это произошло сразу после встречи Орбана и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. "Мы толком не знаем, что произошло и о чем они говорили, но они определенно завязали совместные деловые связи. Я думаю, они начали работать вместе. С тех пор эти отношения превратились в разнообразные - это политическое, экономическое и идеологическое партнерство", - сказал директор и сооснователь Direkt36 Андраш Пети.