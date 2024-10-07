Пограничники задержали гражданина Латвии, который в Telegram организовал поток мигрантов в Ригу

Как отметила Бабишко, при проведении оперативных мероприятий пограничники задержали в Резекненском крае гражданина Латвии, который за плату осуществлял организацию перевозки девяти незаконно пересекших государственную границу лиц из границы Беларуси в Ригу. Кроме того, в результате оперативных мероприятий были выявлены и девять граждан третьих стран без проездных документов, а также действительных виз и видов на жительство.

Она отметила, что против гражданина Латвии начат уголовный процесс по третьей части статьи 285.1 Уголовного закона об умышленном обеспечении лица возможностью незаконного пребывания в Латвийской Республике, если такая возможность обеспечена более чем пяти лицам.

Всего за последние три дня Государственная пограничная охрана предотвратила 62 попытки нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в погранохране.

Всего в этом году было предотвращено 4577 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 16 лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

Правительство недавно решило продлить до 31 декабря режим усиленной пограничной охраны на границе с Белоруссией. Ранее такой режим был установлен до 12 сентября.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!