В Марселе, на юге Франции, в результате связанного с наркотиками насилия на прошлой неделе 50 раз был ранен ножом и заживо сожжен 15-летний юноша.
В Марселе 50 раз ударили ножом и заживо сожгли 15-летнего подростка
Марсель, второй по величине город Франции, но также один из беднейших, погрузился в насилие, связанное с наркоторговлей и контрабандой. При этом жертвы и убийцы становятся все моложе, а банды активно вербуют молодых людей в соцсетях.
15-летний подросток был убит с беспрецедентной жестокостью, отметила прокуратура.
А в пятницу в Марселе был застрелен 36-летний футболист Нессим Рамдане. Его убил 14-летний подросток. Это дело связано с жестоким убийством 15-летнего подростка.
В этом году в Марселе в результате связанного с наркотиками насилия были убиты уже 17 человек.
15-летнего подростка завербовал в соцсетях 23-летний заключенный, чтобы запугать соперника. Подросток поджег дверь его дома. Заключенный принадлежит к группировке DZ Mafia. Молодому человеку за эту работу было обещано 2000 евро.
Нанятого подростка во время миссии заметили члены конкурирующей банды, которые обыскали его и нашли у него оружие. В наказание они нанесли подростку десятки ударов ножом и подожгли, пока подросток был еще жив.
После этого упомянутый заключенный вновь обратился в соцсети, где нанял 14-летнего подростка для мести. Задачей было убить члена конкурирующей банды за 50 000 евро.
14-летний подросток, в свою очередь, нанял Рамдане, который параллельно карьере футболиста подрабатывал частным водителем. 14-летний подросток вместе с другом попросил водителя отвезти их в определенное место и там подождать, однако у них, видимо, возникло непонимание и подросток выстрелил в водителя сзади.
Подростка передал полиции нанявший его заключенный.
Подросток признался в полиции, что стрелял в Рамдане, но заявил, что выстрелил непреднамеренно.
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