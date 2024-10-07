В Марселе 50 раз ударили ножом и заживо сожгли 15-летнего подростка

Марсель, второй по величине город Франции, но также один из беднейших, погрузился в насилие, связанное с наркоторговлей и контрабандой. При этом жертвы и убийцы становятся все моложе, а банды активно вербуют молодых людей в соцсетях.

15-летний подросток был убит с беспрецедентной жестокостью, отметила прокуратура.

А в пятницу в Марселе был застрелен 36-летний футболист Нессим Рамдане. Его убил 14-летний подросток. Это дело связано с жестоким убийством 15-летнего подростка.

В этом году в Марселе в результате связанного с наркотиками насилия были убиты уже 17 человек.

15-летнего подростка завербовал в соцсетях 23-летний заключенный, чтобы запугать соперника. Подросток поджег дверь его дома. Заключенный принадлежит к группировке DZ Mafia. Молодому человеку за эту работу было обещано 2000 евро.

Нанятого подростка во время миссии заметили члены конкурирующей банды, которые обыскали его и нашли у него оружие. В наказание они нанесли подростку десятки ударов ножом и подожгли, пока подросток был еще жив.

После этого упомянутый заключенный вновь обратился в соцсети, где нанял 14-летнего подростка для мести. Задачей было убить члена конкурирующей банды за 50 000 евро.

14-летний подросток, в свою очередь, нанял Рамдане, который параллельно карьере футболиста подрабатывал частным водителем. 14-летний подросток вместе с другом попросил водителя отвезти их в определенное место и там подождать, однако у них, видимо, возникло непонимание и подросток выстрелил в водителя сзади.

Подростка передал полиции нанявший его заключенный.

Подросток признался в полиции, что стрелял в Рамдане, но заявил, что выстрелил непреднамеренно.

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