7 октября на ул. Цесвайнес, 3, в Риге произошел пожар в одном из зданий, сообщили порталу TVNET очевидцы пожара.
Видео ⟩ В Риге горит ангар. В тушении огня задействовано множество спасателей
Они сообщили, что заметили пожар около 12:00.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Как сообщила порталу TVNET представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте, пожарные-спасатели получили информацию о пожаре на ул. Цесвайнес в 11:57.
Горит некий ангар-склад.
Она рассказала, что, учитывая то, что уже на расстоянии было видно сильное задымление, VUGD привлекала дополнительные ресурсы.
"В настоящее время на месте происшествия работают пожарные-спасатели с восемью автоцистернами и шланговым автомобилем", - отметила представитель VUGD.
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