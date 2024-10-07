Суд в России приговорил 72-летнего американца почти к семи годам колонии по статье о наемничестве

МИД Украины не ответил на многочисленные просьбы прокомментировать ситуацию, а представитель посольства США в Москве заявил, что ему известно о задержании американского гражданина, но отказался от дальнейших комментариев, отмечает Reuters.

Сестра Хаббарда рассказывала журналистам, что ее брат отдалился от семьи, несколько десятилетий преподавая английский язык за границей, в том числе в Японии и на Кипре. По ее словам, Хаббард переехал в Украину в 2014 году и жил там некоторое время с украинкой, выживая на небольшую пенсию около 300 долларов в месяц. Он никогда не учил русский или украинский язык и имел мало связей с местными жителями, говорила Фокс.

Хаббард — один из десятка американцев, находящихся за решеткой в ​​России, почти через два месяца после рекордного обмена заключенными 1 августа между Москвой и Западом, в результате которого были освобождены трое американцев и десятки других заключенных.

В понедельник в России был вынесен еще один приговор американскому гражданину. Суд в Воронеже назначил семь лет и один месяц колонии Роберту Гилману. Ранее он был осужден за нападение на сотрудника российской полиции, а теперь — по делу о нападении на сотрудников колонии и следователя, сообщили в суде.