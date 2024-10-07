Главное за 7 октября Крупный пожар в Риге, новая схема мошенничества в WhatsApp и откровения дальнобойщика

Утром 7 октября 2023 года Славин в последний раз говорил с дочерью. Во время того короткого разговора Ширан звонила с места проведения фестиваля Nova и сказала, что там происходит что-то ненормальное и они с мужем поедут к Славину в Беэр-Шеву. До отца в Беэр-Шеву Ширан не добралась, террористы ХАМАС убили ее недалеко от места проведения фестиваля. Ширан - одна из 364 убитых на музыкальном фестивале. У нее было гражданство Израиля и Латвии.

В ночь на понедельник в Феодосии, на оккупированном Россией Крымском полуострове, после атаки дронов загорелась нефтебаза, сообщают официальные лица оккупационной администрации.

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Живущая за границей латвийская модель OnlyFans, обладательница самой большой груди Виктория Уайлд, вкладывающая в совершенствование своей внешности крупные суммы, поставила в губы импланты. "Мужчинам определенно круче целовать женщину с большими губами. Тогда это настоящий поцелуй", - заявила она в программе Zilonis studijā.

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В соцсетях распространились фотографии, на которых видно, что по улицам Риги движется туристический автобус из Беларуси. Портал TVNET попытался внести ясность, разрешено ли это.

Весна и лето - лучшее время года не только для грибников и ягодников, но и для искателей драгоценностей и исторических артефактов. TVNET+ спросил у специалистов, как работать с металлоискателем, чтобы все было в рамках закона.

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