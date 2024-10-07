В первый рабочий день недели произошло много важных событий - по улицам Риги ездил туристический автобус из Беларуси, российский оппозиционер рассказал, когда все снова будет хорошо, а TVNET+ опубликовал откровения латвийского дальнобойщика. Об этих и других новостях понедельника, 7 октября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 7 октября ⟩ Крупный пожар в Риге, новая схема мошенничества в WhatsApp и откровения дальнобойщика
Новости Латвии:
Освобожденный в рамках обмена заключенными России и Германии российский оппозиционер Андрей Пивоваров стал новым гостем программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET. В 40-минутном разговоре мы обсудили, чем Рига похожа на Санкт-Петербург, почему российская оппозиция мешает себе, как достучаться до сторонников Путина и когда все снова будет хорошо.
7 октября на ул. Цесвайнес, 3, в Риге произошел пожар в одном из зданий, сообщили порталу TVNET очевидцы пожара.
Уже несколько лет в Европе действует пакет мобильности, призванный облегчить жизнь водителей фур. Но работает ли он? К TVNET+ обратился один из дальнобойщиков, который рассказал о многочисленных нарушениях в отрасли. "В Латвии борются с наличкой, выявляют строительные компании и картели, которые платят зарплаты в конвертах. А где борьба в транспортной отрасли, где используют тяжелый труд водителей, при этом платя мизерные налоги, используя различные схемы и махинации? В фирмах работают узбеки, индийцы и таджики, которые не могут защитить свои права". Публикуем письмо и комментарии экспертов.
На прошлой неделе испанские газеты писали о масштабной полицейской операции, в ходе которой удалось ликвидировать возглавляемую гражданином Латвии жестокую преступную организацию. Центр деятельности группировки находился в Жироне, откуда она годами перевозила наркотики из Испании в страны Балтии и Скандинавию. По мнению правоохранителей, преступной сетью руководил Юрий Спиродонов. В настоящее время Спиридонов арестован. Во временном заключении находятся и его ближайшие члены семьи.
Телекоммуникационная компания заметила новую активность телефонных мошенников - все больше клиентов сообщают о том, что их присоединили к группам WhatsApp с неизвестных номеров, сообщили в компании.
За рубежом:
В период с 27 сентября по 2 октября литовские таможенники при досмотре российских пассажирских поездов, следовавших из Калининграда в Москву через Литву, обнаружили четыре партии военного оснащения. Они должны были отправиться российским оккупационным войскам в Украину.
С середины лета Венгрия расширила действие своей программы "Национальная карта", позволив через нее въезжать в страну также гражданам России и Беларуси. Несмотря на то, что страны Шенгенской зоны выразили обеспокоенность этим шагом, представитель комитета парламента Венгрии по иностранным делам заверила телеканал De Facto, что все приезжие будут подвергнуты тщательному контролю. Но эксперты указывают на многие риски.
На первой личной встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в июле 2017 года в Гамбурге Путин назвал Украину "коррумпированной вымышленной страной" и подчеркнул, что РФ имеет право оказывать на нее влияние.
Утром 7 октября 2023 года Славин в последний раз говорил с дочерью. Во время того короткого разговора Ширан звонила с места проведения фестиваля Nova и сказала, что там происходит что-то ненормальное и они с мужем поедут к Славину в Беэр-Шеву. До отца в Беэр-Шеву Ширан не добралась, террористы ХАМАС убили ее недалеко от места проведения фестиваля. Ширан - одна из 364 убитых на музыкальном фестивале. У нее было гражданство Израиля и Латвии.
В ночь на понедельник в Феодосии, на оккупированном Россией Крымском полуострове, после атаки дронов загорелась нефтебаза, сообщают официальные лица оккупационной администрации.
Интересное чтиво:
Живущая за границей латвийская модель OnlyFans, обладательница самой большой груди Виктория Уайлд, вкладывающая в совершенствование своей внешности крупные суммы, поставила в губы импланты. "Мужчинам определенно круче целовать женщину с большими губами. Тогда это настоящий поцелуй", - заявила она в программе Zilonis studijā.
Канадский актер Киану Ривз, который известен по фильмам "Матрица", "Джон Уик" и "Адвокат дьявола", едва не разбился на гонках, сообщает Postimees.
В соцсетях распространились фотографии, на которых видно, что по улицам Риги движется туристический автобус из Беларуси. Портал TVNET попытался внести ясность, разрешено ли это.
Весна и лето - лучшее время года не только для грибников и ягодников, но и для искателей драгоценностей и исторических артефактов. TVNET+ спросил у специалистов, как работать с металлоискателем, чтобы все было в рамках закона.
В Сигулдском крае этой осенью можно полюбоваться на пейзажи с 25 смотровых площадок, сообщили агентству LETA в местном Туристическом информационном центре.
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