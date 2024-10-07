В ФРГ растет спрос на бункеры. Но так ли они эффективны?

В Германии не осталось действующих бункеров?

Похоже, что такое мнение существует и в политических кругах. На конференции земельных министров внутренних дел в Потсдаме, прошедшей в начале июня, Федеральное министерство внутренних дел представило доклад о положении дел в разработке концепции современных укрытий для населения Германии.

Этот доклад появился спустя три месяца после того, как Немецкий союз городов и общин, представляющий 14 000 местных советов страны, призвал федеральное правительство инвестировать 10 миллиардов евро в течение следующих 10 лет в гражданскую защиту и использовать эти средства для восстановления 2000 бункеров , оставшихся со временхолодной войны.

В Германии еще сохранились бункеры. Например, вот этот, на Мозеле, который сначала использовал бундесвер, а впоследствии - в своих целях киберпреступники Фото: DW Harald Tittel/dpa/picture alliance

Но это весьма сложная задача. Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK) сообщило DW, что лишь 579 из этих бункеров все еще считаются убежищами, предназначенными для защиты населения, и в них может разместиться около 478 000 человек (или 0,56% населения Германии). Но даже эти бункеры "не функционируют и не готовы к использованию", поскольку объекты существовавшей системы гражданской защиты населения были заброшены с 2007 года.

По данным BBK, новая концепция строительства бункеров находится на стадии разработки, но в правительственном отчете, который был опубликован в различных немецких СМИ, говорится, что для защиты всего населения Германии потребуется построить еще около 210 100 дополнительных бункеров, что займет 25 лет и обойдется в 140,2 млрд евро.