Мошенники активизировались в WhatsApp. Предупреждают не одобрять непонятные запросы

Компания предупреждает, что не следует подтверждать такие приглашения и немедленно покинуть группу, если вы присоединились к ней без согласия.

Руководитель отдела внутренней безопасности Bite Latvija Рейнис Пуданс утверждает, что это новая деятельность телефонных хакеров, которая в последнее время участилась и о которой активно сообщают в службах поддержки клиентов и колл-центрах.

По словам Пуданса, мошенники, скорее всего, попытаются найти активные номера телефонов наугад.

Он говорит, что

"цель таких действий пока не до конца ясна, однако она может быть разной - от распространения мошеннических ссылок в группах до проверки работоспособности номера телефона для дальнейшего использования в других схемах мошенничества".

Эксперт по безопасности рекомендует, во-первых, не принимать приглашения в группы WhatsApp с неизвестных номеров.

Во-вторых, немедленно покинуть группу, если вы оказались в ней без согласия.

В-третьих, в настройках приложения WhatsApp рекомендуется установить, что приглашения в группы можно получать только от людей из своих контактов, тем самым защитив себя от деятельности подобных мошенников.

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