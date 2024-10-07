В Латвии будет реализован финансируемый Европейским союзом (ЕС) пилотный проект, в рамках которого почти 250 пациентов получат возможность снизить избыточный вес тела и его негативное влияние на организм в результате комплексной терапии с методами бариатрической хирургии, коррекции питания и образа жизни, сообщили в Veselības centru apvienība (VCA), которое реализует проект.
Почти 250 пациентов в Латвии смогут сделать бариатрические операции за средства ЕС
В многопрофильной хирургической клинике VCA AIWA Clinic опытная команда медиков до октября 2025 года реализует по инициативе Национальной службы здравоохранения проект "Основанная на ценностях модель бариатрической услуги".
Участвовать в нем смогут почти 250 пациентов с медицинским подтверждением существенного лишнего веса, на благополучие и здоровье которых влияет ожирение, сопровождаемое рядом тяжелых заболеваний.
Специалисты AIWA Clinic разработают для пациентов программу терапии, определят критерии отбора, обеспечат лечение и послеоперационный надзор, а также подведут итоги и проанализируют достигнутые результаты.
"Пилотный проект, направленный на то, чтобы значительно улучшить жизнь людей с существенным лишним весом, позволит этим пациентам улучшить свое здоровье, уменьшит осложнения вызванных ожирением заболеваний, а также принесет пользу и здравоохранению, и обществу. С интересом будем наблюдать, как задуманная мультидисциплинарная услуга интегрируется в повседневные лечебные процессы", - отметила руководитель проектов Национальной службы здравоохранения Зайга Барвида.
Ожирение и лишний вес напрямую влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других хронических заболеваний и связанных с ними осложнений.
Главврач AIWA Clinic Игорь Троицкий отмечает, что в Латвии это уникальная возможность, которой особенно ждали те, кому для снижения веса необходима бариатрическая операция, но они не могли себе ее позволить.
Для участия в пилотном проекте пациентам необходимо направление семейного врача, эндокринолога или другого специалиста, а также нужно заключить договор с VCA, обязавшись выполнять поставленные врачами условия после бариатрической операции, например, соблюдать особую диету, регулярно очно или онлайн участвовать в послеоперационных консультациях и т.п.
Целями проекта является устойчивое снижение лишнего веса не менее чем на 25% в течение шести месяцев после операции и на 50% - через 12 месяцев. Также предполагается, что у пациентов значительно снизится уровень сахара в крови, артериальное давление, уровень холестерина и, соответственно, количество принимаемых препаратов.
Предполагается, что с доступностью такого лечения в Латвии последовательно может снизиться число инсультов, инфарктов и связанных с ними случаев инвалидности и преждевременной смерти. Также планируется, что это ограничит финансовую нагрузку на пациентов и систему здравоохранения в целом.
В Латвии один из самых низких показателей продолжительности жизни в ЕС, а одной из ведущих причин смерти являются кардиоваскулярные заболевания. Ежегодно причиной смерти примерно 15 000 становятся инсульт, инфаркт и другие заболевания, при этом группой повышенного риска являются люди с ожирением II и III степени.
В Латвии в сфере здравоохранения не распространен интегрированный подход к лечению таких пациентов, что вызывает сложности, так как им нередко предлагаются неполные решения, а среди специалистов нет единого мультидисциплинарного стандарта.
Для принятия решения о необходимости бариатрической операции оценивается состояние здоровья пациента и назначаются дополнительные обследования.
Как сообщает Национальная служба здравоохранения, реализуемый AIWA Clinic проект "Основанная на ценностях модель бариатрической услуги" входит в число 18 проектов, которые получат финансирование в рамках проекта "Лаборатория развития моделей услуг здравоохранения" при поддержке Фонда оздоровления и устойчивости ЕС, чтобы доказать жизнеспособность такого подхода в повседневном здравоохранении.
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