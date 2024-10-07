Почти 250 пациентов в Латвии смогут сделать бариатрические операции за средства ЕС

Для участия в пилотном проекте пациентам необходимо направление семейного врача, эндокринолога или другого специалиста, а также нужно заключить договор с VCA, обязавшись выполнять поставленные врачами условия после бариатрической операции, например, соблюдать особую диету, регулярно очно или онлайн участвовать в послеоперационных консультациях и т.п.

Целями проекта является устойчивое снижение лишнего веса не менее чем на 25% в течение шести месяцев после операции и на 50% - через 12 месяцев. Также предполагается, что у пациентов значительно снизится уровень сахара в крови, артериальное давление, уровень холестерина и, соответственно, количество принимаемых препаратов.

Предполагается, что с доступностью такого лечения в Латвии последовательно может снизиться число инсультов, инфарктов и связанных с ними случаев инвалидности и преждевременной смерти. Также планируется, что это ограничит финансовую нагрузку на пациентов и систему здравоохранения в целом.

В Латвии один из самых низких показателей продолжительности жизни в ЕС, а одной из ведущих причин смерти являются кардиоваскулярные заболевания. Ежегодно причиной смерти примерно 15 000 становятся инсульт, инфаркт и другие заболевания, при этом группой повышенного риска являются люди с ожирением II и III степени.

В Латвии в сфере здравоохранения не распространен интегрированный подход к лечению таких пациентов, что вызывает сложности, так как им нередко предлагаются неполные решения, а среди специалистов нет единого мультидисциплинарного стандарта.

Для принятия решения о необходимости бариатрической операции оценивается состояние здоровья пациента и назначаются дополнительные обследования.

Как сообщает Национальная служба здравоохранения, реализуемый AIWA Clinic проект "Основанная на ценностях модель бариатрической услуги" входит в число 18 проектов, которые получат финансирование в рамках проекта "Лаборатория развития моделей услуг здравоохранения" при поддержке Фонда оздоровления и устойчивости ЕС, чтобы доказать жизнеспособность такого подхода в повседневном здравоохранении.

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