Что конфликт Израиля и Ирана значил бы для цен на нефть

Под "теневым флотом", понимаются суда, которые, предположительно, используются для контрабанды нефти в обход санкций. По данным некоммерческой американской организации United Against Nuclear Iran (UANI), "теневой флот" Ирана насчитывает не менее 383 судов.

По оценкам лондонского телеканала Iran International, Иран продает свою нефть с 20-процентной скидкой к цене на мировом рынке, поскольку покупателям грозят серьезные неприятности из-за санкций США. "Китайские нефтеперерабатывающие заводы являются основными покупателями нелегальной иранской нефти, которая затем смешивается посредниками с товарами из других стран и маркируется в Китае как импорт из Сингапура или других стран происхождения", - указывается в сообщении телеканала.

Риал ушел в глубокое пике

Санкции касаются не только нефтяной промышленности, но и международных платежных операций с Ираном. Это привело к резкому падению курса национальной валюты, риала. Теперь за один доллар США на черном рынке просят 580 000 риалов. После подписания соглашения по ядерной программе Ирана в 2015 году один доллар стоил всего 32 000 риалов.

С 2015 года иранский риал обесценился почти в 20 раз Фото: DW: Vahid Salemi/AP/picture alliance

Санкции и низкий обменный курс влияют на то, что товары повседневного спроса также дорожают - отчасти потому, что Иран не является полностью независимым в вопросах поставок продовольствия. Уровень инфляции в стране в настоящее время составляет около 40 процентов.

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