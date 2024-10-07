В период с 27 сентября по 2 октября литовские таможенники при досмотре российских пассажирских поездов, следовавших из Калининграда в Москву через Литву, обнаружили четыре партии военного оснащения. Они должны были отправиться российским оккупационным войскам в Украину. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
В Литве в пассажирских поездах, следующих в РФ, конфискуют товары военного назначения
2 октября таможенники на пограничном посту обнаружили пять военных камуфляжных брюк в почтовом вагоне пассажирского поезда и пять камуфляжных сеток в другом пассажирском поезде, следовавшем днем ранее из Калининграда в Москву.
Литовские таможенники обнаружили еще две партии маскировочных сетей в пассажирских поездах, пересекавших границу 27 и 29 сентября.
Таможенники рассказали, что такие грузы обычно отправляют общественные организации, занимающиеся сбором пожертвований для российской армии. Изъятый товар будет передан литовской таможней в качестве помощи Украине.
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