В Литве в пассажирских поездах, следующих в РФ, конфискуют товары военного назначения

В период с 27 сентября по 2 октября литовские таможенники при досмотре российских пассажирских поездов, следовавших из Калининграда в Москву через Литву, обнаружили четыре партии военного оснащения. Они должны были отправиться российским оккупационным войскам в Украину. Об этом сообщает портал Lsm.lv.