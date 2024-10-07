Секретарь Минобороны посетил акцию памяти жертв среди жителей Палестины. Что говорят в коалиции?

Политик правящей коалиции должен взглянуть на лозунги и плакаты, с которыми пришли организаторы мероприятия, прежде чем идти на мероприятие такого типа, отметил он.

Некоторые из них призывали положить конец геноциду в Палестине. Розенвалдс подчеркнул, что хотя в результате воздушных атак Израиля погибли тысячи мирных жителей, это, по его мнению, нельзя считать геноцидом.

"Я думаю, что Израиль прибегает к этим неприемлемым действиям не потому, что это геноцид. Они не нацелены на арабов как на арабов. Поэтому на месте господина Швинки я бы задумался, идти ли на такой митинг. Хотя бы посмотрите, что это за лозунги. Я считаю, что с этой точки зрения это ошибка", - сказал политолог.

Между тем министр обороны Андрис Спрудс заявил, что не будет комментировать конкретные плакаты. Самое главное - отметить, что жертвы среди мирного населения - это трагедия.

Галерея: Акция на Эспланаде в память о погибших в войне палестинских мирных жителях

Ранее сообщалось, что около 100 человек собрались в субботу, 5 октября, на Эспланаде в Риге, чтобы почтить память палестинских мирных жителей.

Участники держали палестинские флаги, разворачивали или раскладывали на земле различные плакаты с лозунгами.

Несколько полицейских наблюдали за происходящим. На место происшествия прибыли четыре машины Госполиции и муниципальной полиции.

На мероприятии также присутствовал мужчина с израильским флагом.

Изначально организаторы мероприятия планировали его в другое время и у памятника Свободы, но власти города запретили проводить акцию в этом месте, и мероприятие перенесли на Эспланаду.

Организаторы акции называют себя движением "За свободную Палестину", однако, по данным Firmas.lv, в Регистре объединений и фондов такая организация не зарегистрирована.

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