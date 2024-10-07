Участие парламентского секретаря Минобороны, члена Комиссии Сейма по нацбезопасности Атиса Швинки в акции памяти палестинских мирных жителей, которое состоялось в субботу, 5 октября, должно быть оценено министром обороны Андрисом Спрудсом. Такое мнение высказали партнеры правящей коалиции из "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян.
Секретарь Минобороны посетил акцию памяти жертв среди жителей Палестины. Что говорят в коалиции?
Как заявил журналистам после заседания коалиции министр финансов Арвил Ашераденс, Спрудсу стоит оценить действия Швинки, вызвавшие возмущение в социальных сетях.
Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) заявил, что позиция политической силы, которую он представляет, в отношении поддержки Израиля не изменилась, а участие парламентского секретаря Минобороны в мероприятиях - это ответственность министра.
"Это выбор министра, каких людей он выбирает в свою команду, мы на это не влияем, это ответственность министра, как поступить в этой ситуации", - сказал Валайнис, подчеркнув, что доверяет министру.
Лидер фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев подчеркнул журналистам, что не видит никакой проблемы в участии Атиса Швинки в мероприятии.
"Важно отметить, что Швинка также принимал участие в памятных мероприятиях, посвященных теракту 7 октября, и вообще нельзя забывать, что за последний год, по данным ООН, в Газе было убито более 40 000 мирных жителей, и поминовение жертв - это не повод для осуждения", - сказал Шуваев.
С другой стороны, политолог Юрис Розенвалдс считает, что Атис Швинка должен был осознавать контекст события и что участвовать в таком мероприятии было неразумно.
Политик правящей коалиции должен взглянуть на лозунги и плакаты, с которыми пришли организаторы мероприятия, прежде чем идти на мероприятие такого типа, отметил он.
Некоторые из них призывали положить конец геноциду в Палестине. Розенвалдс подчеркнул, что хотя в результате воздушных атак Израиля погибли тысячи мирных жителей, это, по его мнению, нельзя считать геноцидом.
"Я думаю, что Израиль прибегает к этим неприемлемым действиям не потому, что это геноцид. Они не нацелены на арабов как на арабов. Поэтому на месте господина Швинки я бы задумался, идти ли на такой митинг. Хотя бы посмотрите, что это за лозунги. Я считаю, что с этой точки зрения это ошибка", - сказал политолог.
Между тем министр обороны Андрис Спрудс заявил, что не будет комментировать конкретные плакаты. Самое главное - отметить, что жертвы среди мирного населения - это трагедия.
Галерея: Акция на Эспланаде в память о погибших в войне палестинских мирных жителях
Ранее сообщалось, что около 100 человек собрались в субботу, 5 октября, на Эспланаде в Риге, чтобы почтить память палестинских мирных жителей.
Участники держали палестинские флаги, разворачивали или раскладывали на земле различные плакаты с лозунгами.
Несколько полицейских наблюдали за происходящим. На место происшествия прибыли четыре машины Госполиции и муниципальной полиции.
На мероприятии также присутствовал мужчина с израильским флагом.
Изначально организаторы мероприятия планировали его в другое время и у памятника Свободы, но власти города запретили проводить акцию в этом месте, и мероприятие перенесли на Эспланаду.
Организаторы акции называют себя движением "За свободную Палестину", однако, по данным Firmas.lv, в Регистре объединений и фондов такая организация не зарегистрирована.
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