Пограничники купят новый патрульный катер за 6 млн евро

Общая сумма контракта составляет 6 287 450 евро.

Покупка патрульного корабля позволит развивать и укреплять возможности Государственной пограничной службы по наблюдению за морскими границами, улучшая возможности обнаружения, контроля и реагирования на внешней границе Европейского Союза.

Это будет способствовать более быстрым и эффективным действиям по предотвращению существующих и потенциальных угроз безопасности и провокаций, заявляют пограничники.

Суда, находящиеся сейчас в распоряжении Государственной пограничной охраны, были построены более 40 лет назад. По мере изменения геополитической ситуации в регионе и увеличения рисков безопасности необходимо повышать способность пограничной службы оперативно реагировать на угрозы.

Приобретенное патрульное судно поможет Государственной пограничной охране качественно и оперативно выполнять свои задачи не только в регионе Балтийского моря, но и участвовать в совместных проектах, которые координирует Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex).

Патрульный катер соответствует техническим стандартам, а также совместим с серийно выпускаемыми беспилотными летательными аппаратами вертикального взлета.

Европейский Союз выделил 4 717 500 евро, а софинансирование из государственного бюджета составляет 1 572 000 евро.

Проект планируется реализовать до 30 апреля 2025 года.

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