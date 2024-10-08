"Проект": Путин не приезжает в Сочи, опасаясь дронов ВСУ

Владимир Путин был в Сочи между атаками, на свой прошлый день рождения, где, среди прочего, провел встречу с главой непризнанной Абхазии Асланом Бжанией. Именно тогда он осознал угрозу и испугался, сообщают расследователи, ссылаясь на информацию от "знакомого президента". Официально Путин пробыл здесь лишь восемь дней за год, очем свидетельствует информация на сайте Кремля: последний раз он был в Сочи в марте 2024 года - для встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

"Проект": в сочинской резиденции Путина снесли главное здание

В феврале 2024 года в резиденции президента РФ "Бочаров ручей" в Сочи начали сносить главное здание, выяснил "Проект", изучив спутниковые снимки. Согласно этим данным, снос здания завершился в марте. Сейчас на его месте - котлован, вокруг которого работает строительная техника, следует из фотографий, сделанных в мае.

Именно в этом здании в 2008 году Путин принимал президента США Джорджа Буша-младшего, а с 2014 года проводил регулярные совещания с руководством министерства обороны. Однако с 2022 года эти встречи уже не проводились, уточняют журналисты.

При этом встречу с Рафаэлем Гросси и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым 6 марта 2024 года Путин провел в другом здании, оно было построено у южной границы резиденции после Олимпиады в Сочи в 2014 году и называется "Бочаров ручей - 2", говорится в расследовании.