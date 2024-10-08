Судно ходит под флагом Палау. Погибший 60-летний гражданин Украины работал в частной компании, которая несла ответственность за груз судна.

Правоохранительные органы сообщили, что целью российской атаки снова была инфраструктура порта Одессы.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что это уже второе гражданское судно в портах Одесской области, подвергшееся атаке за последние несколько дней.

Украина подчеркивает, что Россия атаковала гражданские суда, в свою очередь Россия утверждала, что эти суда в тайне транспортируют оружие для войны в Украине. Никаких доказательств этому утверждению России нет.

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