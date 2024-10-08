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Российская баллистическая ракета попала по гражданскому судну в порту Одессы (1)

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Последствия ракетной атаки
Последствия ракетной атаки Фото: Reuters/ScanPix

Армия России обстреляла инфраструктуру в порту Одессы баллистическими ракетами, одна из которых попала в гражданское судно, убив одного гражданина Украины и ранив пятерых иностранцев, сообщил в понедельник в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет dpa.

Судно ходит под флагом Палау. Погибший 60-летний гражданин Украины работал в частной компании, которая несла ответственность за груз судна.

Правоохранительные органы сообщили, что целью российской атаки снова была инфраструктура порта Одессы.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что это уже второе гражданское судно в портах Одесской области, подвергшееся атаке за последние несколько дней.

Украина подчеркивает, что Россия атаковала гражданские суда, в свою очередь Россия утверждала, что эти суда в тайне транспортируют оружие для войны в Украине. Никаких доказательств этому утверждению России нет.

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