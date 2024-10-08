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Передача: Водитель указывает на необоснованно поставленную "двойку" на техосмотре

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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Уже совсем скоро отпуск жителя Бауски Яниса в Латвии завершится и он снова сядет в свой Volkswagen, чтобы проехать 2000 километров до Дании. Однако впереди еще важная задача - пройти техосмотр, сообщает передача Bez Tabu.

Инспектор указал на индекс нагрузки шин автомобиля, который недостаточен для технических характеристик машины. Однако Янис считает, что "двойка" была поставлена необоснованно.

Янис посмотрел доступную в Интернете таблицу, в которой указано, что шины с обозначением 98 соответствуют 770 кг, то есть в целом трем тоннам. Три тонны - именно столько составляет полная масса автомобиля Яниса. Индекс нагрузки шин - одна из важнейших маркировок на шинах, она указывает на их максимальную нагрузку, или грузоподъемность, в килограммах.

В свою очередь Дирекция безопасности дорожного движения указывает, что ошибка не была допущена и шины на самом деле не соответствуют. CSDD отмечает, что производители автомобилей устанавливают технические параметры для своих машин, включая индекс нагрузки шин, который лучше всего проверять не в таблицах в Интернете, а на информационной табличке, открыв водительскую дверь.

Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu:

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