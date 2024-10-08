Передача: Водитель указывает на необоснованно поставленную "двойку" на техосмотре

Инспектор указал на индекс нагрузки шин автомобиля, который недостаточен для технических характеристик машины. Однако Янис считает, что "двойка" была поставлена необоснованно.

Янис посмотрел доступную в Интернете таблицу, в которой указано, что шины с обозначением 98 соответствуют 770 кг, то есть в целом трем тоннам. Три тонны - именно столько составляет полная масса автомобиля Яниса. Индекс нагрузки шин - одна из важнейших маркировок на шинах, она указывает на их максимальную нагрузку, или грузоподъемность, в килограммах.

В свою очередь Дирекция безопасности дорожного движения указывает, что ошибка не была допущена и шины на самом деле не соответствуют. CSDD отмечает, что производители автомобилей устанавливают технические параметры для своих машин, включая индекс нагрузки шин, который лучше всего проверять не в таблицах в Интернете, а на информационной табличке, открыв водительскую дверь.

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