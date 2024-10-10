Бывший муж увез сына в Сирию. Как Латвия помогает вернуть похищенных детей?

История Валерии, матери на тот момент шестилетнего Салеха, наполнена обманом со стороны биологического отца ребенка, Мухаммеда. "Моя женская глупость позволила мне расслабиться, и я слепо поверила ему, дав возможность измениться и быть лучшим папой для моего ребенка", - вспоминает Валерия. Она всегда хотела, чтобы ребенок знал своего биологического отца, но это желание привело к похищению мальчика и его вывозу в Сирию. Мать не видела сына больше года.