Сколько латвийских ресторанов в этом году смогут получить звезду Michelin? Прогноз эксперта

Кроме того, Max Cekot Kitchen также имеет амбиции и потенциал получить вторую звезду, сказал Ензис, добавив, что этот ресторан заметно инвестировал и в обслуживание, и в посуду, и во многое другое.

Ожидания растут с каждым годом, и рестораны, которые получили оценку, заслуживают того, чтобы сохранить ее или повысить, сказал Ензис. По его словам, в настоящее время ситуация с гастрономией в Латвии хорошая и уровень работы поваров высокий. Звезда - это дополнительная мотивация работать на еще более высоком уровне.

Как ранее сообщалось, 24 октября Michelin объявит о латвийских ресторанах, которые войдут в путеводитель Michelin Guide 2025, а также о заведениях, которые получат звезды Michelin.

В прошлом году в путеводитель было включено 26 ресторанов - 19 в Риге и семь за пределами столицы. Среди них один ресторан с одной звездой, три ресторана Bib Gourmand и 22 других рекомендованных ресторана, один из которых имеет Зеленую звезду.

Звезды Michelin присуждаются ресторанам, предлагающим исключительную кухню. Награды выдаются на основании пяти критериев: качество ингредиентов, гармония вкусов, техническое мастерство, индивидуальность шеф-повара, выраженная в его кухне, и последовательность в меню и во времени.

Звезды присуждаются на один год, после чего жюри вновь рассматривает ресторан. Одна звезда Michelin присуждается ресторанам за "поварское искусство высокого качества, достойное остановки", две - за "превосходное поварское искусство, ради которого можно свернуть с запланированного маршрута", а три - за "исключительную кухню, которая заслуживает особого путешествия".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!