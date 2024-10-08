Убийство Хосе и Китти Менендес летней ночью 1989 года шокировало не только Лос-Анджелес, но и всю Америку. Никто не мог понять, как это могло произойти в тихом и богатом районе Беверли-Хиллз, где преступления были редкостью. Однако это было только начало - настоящий ажиотаж начался в следующем году, когда в убийстве были обвинены их сыновья Эрик Менендес и Лайл Менендес. С момента убийства прошло уже более 30 лет. Почему после стольких лет это дело снова привлекло внимание общественности?