Фото Операция по задержанию мигрантов: несколько перевозимых людей пострадали во время погони

Он подчеркнул, что последние три дня на границе с Беларусью вновь возросло давление нелегальной иммиграции. В то же время наблюдается снижение усилий иммигрантов по пересечению белорусско-польской границы, в связи с чем эти люди вновь могут быть направлены в Латвию в аналогичной ситуации, как в прошлом году. "Они могли бы к началу зимы больше стараться, чтобы попасть в Латвию, так как объективно в зимних условиях передвижение затруднено", - подчеркнул Пуятс.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA сообщили, что сегодня в происшествии в Стабурагской волости были задействованы три бригады медиков NMPD. На месте происшествия они обследовали семь человек, трое из которых затем были доставлены в медицинское учреждение.

Во вторник на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня отметила, что это задержание подтверждает, что вложения в государственную безопасность чрезвычайно важны и в нынешней ситуации являются приоритетом бюджета.

Премьер отметила, что это вопрос общей безопасности Евросоюза, и выразила благодарность службам внутренних дел.

Фото: Valsts policija

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Фото: Valsts policija

Ранее сообщалось, что утром во вторник, 8 октября, Государственная полиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной, объявив план "Перехват", задержала несколько десятков нелегальных мигрантов и их перевозчиков. Преступники использовали автомобиль, своей расцветкой имитирующий машины полиции.

В понедельник Государственная пограничная охрана предотвратила 37 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в погранохране.

Всего в этом году было предотвращено 4614 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 18 лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

Правительство недавно решило продлить до 31 декабря режим усиленной пограничной охраны на границе с Беларусью. Ранее такой режим был установлен до 12 сентября.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

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