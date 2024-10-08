Во вторник, 8 октября, правоохранители начали преследование задержанных в Айзкраукльском крае нелегальных иммигрантов и их перевозчиков у границы в Силене, рассказал начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс, отметив, что во время бегства пострадали четыре мигранта, которых перевозили в микроавтобусе.
Фото ⟩ Операция по задержанию мигрантов: несколько перевозимых людей пострадали во время погони
Преследование микроавтобуса, замаскированного под транспорт Госполиции, началось вскоре за границей, в окрестностях пункта пограничного контроля Силене. Во время преследования была привлечена Госполиция, пока в Айзкраукльском крае микроавтобус не удалось остановить, прострелив ему шины.
Среди задержанных несколько десятков нелегальных мигрантов и двое их перевозчиков. В настоящее время уже задержан и мужчина, в розыске которого полиция просила помощи общественности. Один из перевозчиков - гражданин Беларуси.
Четыре человека, которые незаконно пересекли границу, в результате задержания получили телесные повреждения, и вызванные медики доставили их в больницу, заверил Пуятс.
"Это можно считать серьезным случаем с той точки зрения, что использовался поддельный полицейский автомобиль, перевозчики так или иначе выдавали себя за государственных должностных лиц, и их агрессивная езда угрожала другим участникам движения. Такие действия - большая наглость", - подчеркнул начальник погранохраны.
По словам Пуятса, вся восточная граница страны не охраняется стопроцентно, и "отдельным иммигрантам" все же удается попасть в Латвию.
"Несмотря на то, что в укрепление восточной границы страны вложены большие ресурсы, к каждому дереву пограничника приставить невозможно, к тому же до конца не завершена вся технологическая инфраструктура на границе", - сказал Пуятс.
Он подчеркнул, что последние три дня на границе с Беларусью вновь возросло давление нелегальной иммиграции. В то же время наблюдается снижение усилий иммигрантов по пересечению белорусско-польской границы, в связи с чем эти люди вновь могут быть направлены в Латвию в аналогичной ситуации, как в прошлом году. "Они могли бы к началу зимы больше стараться, чтобы попасть в Латвию, так как объективно в зимних условиях передвижение затруднено", - подчеркнул Пуятс.
В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA сообщили, что сегодня в происшествии в Стабурагской волости были задействованы три бригады медиков NMPD. На месте происшествия они обследовали семь человек, трое из которых затем были доставлены в медицинское учреждение.
Во вторник на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня отметила, что это задержание подтверждает, что вложения в государственную безопасность чрезвычайно важны и в нынешней ситуации являются приоритетом бюджета.
Премьер отметила, что это вопрос общей безопасности Евросоюза, и выразила благодарность службам внутренних дел.
Жителей призывают сообщать о подозрительных лицах по номеру телефона 112. Если вы увидели подозрительных людей, стражи порядка призывают к ним не приближаться!
Ранее сообщалось, что утром во вторник, 8 октября, Государственная полиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной, объявив план "Перехват", задержала несколько десятков нелегальных мигрантов и их перевозчиков. Преступники использовали автомобиль, своей расцветкой имитирующий машины полиции.
В понедельник Государственная пограничная охрана предотвратила 37 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в погранохране.
Всего в этом году было предотвращено 4614 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 18 лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.
Правительство недавно решило продлить до 31 декабря режим усиленной пограничной охраны на границе с Беларусью. Ранее такой режим был установлен до 12 сентября.
Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.
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