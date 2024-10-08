Фото Операция по задержанию мигрантов: ведутся поиски перевозчика; просят сообщать о подозрительных лицах

Утром во вторник, 8 октября, Государственная полиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной, объявив план "перехват", задержала несколько десятков нелегальных мигрантов и их перевозчиков. Преступники использовали автомобиль, своей окраской имитирующий автомашины полиции.

В данный момент полиция и пограничники продолжают работу, разыскивается еще один человек - перевозчик.

Фото: Valsts policija

Жителей призывают сообщать о подозрительных лицах по номеру телефона 112. Если вы увидели подозрительных людей, стражи порядка призывают к ним не приближаться!

Фото: Valsts policija

В настоящее время движение частично перекрыто в Стабурагской волости на 17-м километре автодороги Айзкраукле - Екабпилс. Latvijas Valsts ceļi сообщило в Х, что в этом месте произошло дорожно-транспортное происшествие и движение организовано по одной полосе.

Ответственные службы проинформируют о результатах операции, как только это будет возможно.

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