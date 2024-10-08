Во вторник правительство утвердило новый прейскурант на платные услуги Национального музея истории Латвии (LNVM), который предусматривает значительное повышение цен на билеты.
Музей истории Латвии в Рижском замке скоро вновь откроется, но что с ценами на билеты?
В настоящее время билет для взрослых на посещение основных экспозиций, выставок и площадок LNVM стоит 3 евро, а после изменений билет для взрослых на посещение выставок в Рижском замке будет стоить 8 евро. Для школьников стоимость билета составляла 0,75 цента, но после изменений они будут платить 3 евро.
Раньше студенты и пенсионеры платили за билет в музей 1,50 евро, но после изменений студенты, пенсионеры и люди с инвалидностью III группы будут платить 5 евро. Семейный билет раньше стоил 4 евро, но после этот вид билетов разделят на два: семейный билет для одного взрослого с одним-двумя детьми будет стоить 10 евро, а семейный билет для двух взрослых с одним-двумя детьми - 18 евро.
Министерство культуры подчеркивает, что ценовая политика музея для некоторых социально незащищенных групп населения не пересматривалась в течение длительного времени. Правительство решило расширить круг целевых групп, для которых вход в музей бесплатный, "чтобы стимулировать посещаемость музея, способствуя пониманию и популяризации истории Латвии".
Также расширен круг посетителей, чья профессия и профессиональные интересы напрямую связаны с работой музея, ведь в настоящее время бесплатный вход разрешен только членам Международного совета музеев (ICOM), сотрудникам латвийских музеев и студентам, изучающим историю.
Как сообщил агентству LETA специалист по связям с общественностью Министерства культуры Даце Визуле, после оценки и обновления политики скидок и привлечения посетителей прейскурант был реструктурирован таким образом, чтобы бесплатный вход распространялся на различные группы получателей скидок: детей до семи лет, частных лиц, сопровождающие ребенка дошкольного возраста или образовательную группу, многодетные семьи, включая индивидуальные посещения, и семьи, ухаживающие за ребенком-инвалидом или взрослым в возрасте до 24 лет, которому присвоена категория инвалидности.
Бесплатный вход также предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам кризисных центров и специальных образовательных учреждений, а также детям, пребывающим в социально-реабилитационном центре, и сопровождающим их лицам. Бесплатный вход также предоставляется всем инвалидам до 18 лет, взрослым инвалидам I и II групп и одному лицу, сопровождающему инвалида-ребенка или взрослого инвалида I группы, а также политически репрессированным лицам.
Изменения предусматривают введение комбинированного билета для посещения Рижского замка, который будет доступен после открытия там выставок. Комбинированный билет будет стоить 10 евро для взрослых, 3,50 евро для студентов, 6 евро для пенсионеров и инвалидов III группы, а семейный билет - 11 или 22 евро.
Кроме того, в целях содействия доступу общественности к культурному наследию будет применяться 100-процентная скидка на плату за использование материалов из коллекции музея, если они необходимы для публикации в рецензируемых научных журналах, подготовки диссертаций в аккредитованных университетах, публикаций, подготовленных в сотрудничестве с музеем, для нужд аккредитованных музеев или для непосредственного продвижения LNVM. На сегодняшний день аккредитованные музеи Латвии платятза использование материалов из коллекции музея для публикации, в том числе исследовательских статей, выставок и экспозиций.
Прейскурант пополнился новыми видами платных услуг для населения, такими как онлайн-занятия и лекции, методические и консультационные услуги, требующие высокой квалификации музейных специалистов, а также расширенным предложением по аренде помещений музея.
Установлены разные цены на входные билеты в разные отделы LNVM - до стоимость билетов была одинаковой для всех отделов. Более высокая цена установлена для посещения экспозиции музея в обновленных помещениях Рижского замка, более низкая - для посещения экспозиции музея в филиале Dauderi. Посещение Музея Народного фронта останется бесплатным.
Представитель Министерства культуры напомнила, что LNVM откроет для посетителей ворота восстановленного Рижского замка после более чем десятилетнего перерыва. 26 и 27 октября пройдет программа мероприятий "Воссоединение в Рижском замке". После реставрации Рижский замок вновь обрел множество помещений - сводчатые подвалы, часовню, пятиэтажную Свинцовую башню, галерею, чердак и другие.
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