Музей истории Латвии в Рижском замке скоро вновь откроется, но что с ценами на билеты?

Как сообщил агентству LETA специалист по связям с общественностью Министерства культуры Даце Визуле, после оценки и обновления политики скидок и привлечения посетителей прейскурант был реструктурирован таким образом, чтобы бесплатный вход распространялся на различные группы получателей скидок: детей до семи лет, частных лиц, сопровождающие ребенка дошкольного возраста или образовательную группу, многодетные семьи, включая индивидуальные посещения, и семьи, ухаживающие за ребенком-инвалидом или взрослым в возрасте до 24 лет, которому присвоена категория инвалидности.

Бесплатный вход также предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам кризисных центров и специальных образовательных учреждений, а также детям, пребывающим в социально-реабилитационном центре, и сопровождающим их лицам. Бесплатный вход также предоставляется всем инвалидам до 18 лет, взрослым инвалидам I и II групп и одному лицу, сопровождающему инвалида-ребенка или взрослого инвалида I группы, а также политически репрессированным лицам.

Изменения предусматривают введение комбинированного билета для посещения Рижского замка, который будет доступен после открытия там выставок. Комбинированный билет будет стоить 10 евро для взрослых, 3,50 евро для студентов, 6 евро для пенсионеров и инвалидов III группы, а семейный билет - 11 или 22 евро.