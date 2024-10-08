Днем во вторник, 8 октября, в Эстонии на дороге Вана-Кастре - Ройу произошло ДТП, когда принадлежащий автошколе автомобиль, двигавшийся со скоростью 150 километров в час, сбил растущий у дороги дуб, но не остановился даже после этого, пишет Rus.Postimees.
Фото ⟩ В Эстонии автомобиль разогнался до 150 км/ч и врезался в дуб: водителю стало плохо за рулем
По первоначальным данным, 60-летнему водителю стало плохо за рулем: на левом повороте он отклонился вправо и съехал с дороги. Автомобиль на высокой скорости снес дуб на обочине и продолжил движение еще около ста метров.
Водителя доставили в больницу. Его жизнь спасло то, что дуб у дороги был трухлявым и развалился при столкновении с автомобилем.
Пострадавший был трезв, у него есть права.
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