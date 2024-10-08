Главное за 8 октября Погоня за нелегальными мигрантами, изменения в экономике и везучий литовец

До сих пор не известный широкой публике мужчина из Литвы выиграл в лотерею почти 81 млн евро. Говорят, что это самый крупный лотерейный выигрыш в истории стран Балтии, пишет Rus.Postimees.

Во вторник Интерпол начал новую кампанию по установлению личности 46 женщин, чьи останки были найдены в Европе и чьи дела до сих пор не раскрыты, сообщает AFP.

Пять российских альпинистов погибли в результате несчастного случая на седьмой по высоте вершине мира в Непале.

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Украинские летчики часто осознанно идут на очень большой риск, особенно когда нужно помочь пехоте, рассказал пилот истребителя МиГ-29 ВВС Украины в интервью Postimees.

5 октября в Вильнюсе прошел XIII Форум Свободной России. Десятки антипутинских активистов, экспертов, политологов обсудили нынешний этап большой европейской войны, выразив поддержку россиянам, которые с оружием в руках сражаются за независимость Украины и против российской агрессии. На Форум ненадолго заглянул Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления ее независимости от СССР. Несмотря на только что перенесенную операцию, 92-летний профессор произнес речь, на которую собравшиеся не решились отвечать, сообщает Rus.Postimees.

Владимир Путин все больше опасается за свою жизнь из-за атак украинских дронов, которые научились преодолевать расстояния в тысячи километров, обходя системы ПВО, говорится в расследовании издания "Проект".