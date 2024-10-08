Вторник, 8 октября, оказался богатым на громкие события. Латвийская полиция совместно с погранохраной задержали более 40 нелегальных мигрантов, Кабмин принял несколько важных экономических решений, а везунчик из Литвы выиграл 81 мл евро. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 8 октября ⟩ Погоня за нелегальными мигрантами, изменения в экономике и везучий литовец
Новости Латвии:
Сегодня утром, 8 октября, Госполиция в сотрудничестве с Государственной погранохраной в ходе напряженной операции, объявив специальный план "Перехват", осуществляя непрерывное преследование от границы Латвии и Беларуси, задержала 46 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые для преступных действий использовали автомобиль, своей расцветкой имитирующий машины полиции, и дублированным номером транспортного средства, сообщили TVNET в отделе общественных отношений Государственной полиции.
Сегодня правительство Латвии приняло несколько экономических решений, которые вступят в силу со следующего года. TVNET публикует их все в одном месте. Например, планируется повысить акцизный налог на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также предусмотрено повышение акцизов на табачные изделия; кроме того, планируется установить фиксированный необлагаемый минимум и повысить ставку подоходного налога с населения.
Четыре человека после употребления алкогольных напитков сели в машину, чтобы отправиться в поездку. Впрочем, поездка быстро оборвалась, так как пьяный водитель вызвал столкновение, сообщает передача Degpunktā.
Автомобиль с американскими номерами долгое время находится в Латвии и регулярно нарушает в Риге правила дорожного движения, однако не было замечено, чтобы за это последовало наказание, сообщила передаче Bez Tabu рижанка Лаура.
В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен особо спешащий водитель BMW. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы узнать подробности.
Уже совсем скоро отпуск жителя Бауски Яниса в Латвии завершится и он снова сядет в свой Volkswagen, чтобы проехать 2000 километров до Дании. Однако впереди еще важная задача - пройти техосмотр, сообщает передача Bez Tabu.
В рижском микрорайоне Дзирциемс после работ по реконструкции трамвайных путей было изменено местонахождение пешеходного перехода - он был оборудован на перекрестке, в результате чего почти каждый день возникают опасные ситуации, сообщает передача Bez Tabu.
В понедельник, 7 октября, масштабный пожар охватил здание ангарного типа в Риге. Там было полно бытовых вещей и необходимых для их производства материалов, что создало значительные сложности спасателям во время работ по тушению. Черный дым был виден даже в Саласпилсе, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
Армия России обстреляла инфраструктуру в порту Одессы баллистическими ракетами, одна из которых попала в гражданское судно, убив одного гражданина Украины и ранив пятерых иностранцев, сообщил в понедельник в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет dpa.
В ходе операции бойцы Главного управления разведки Украины (ГУР) вывели из строя минный тральщик Балтийского флота Вооруженных сил России, сообщают украинские СМИ.
Лидеры стран БРИКС уже второй год подряд не поздравляют диктатора России с днем рождения. В этом году Путин получил наименьшее с начала войны в Украине количество поздравлений от иностранных глав государств.
До сих пор не известный широкой публике мужчина из Литвы выиграл в лотерею почти 81 млн евро. Говорят, что это самый крупный лотерейный выигрыш в истории стран Балтии, пишет Rus.Postimees.
Во вторник Интерпол начал новую кампанию по установлению личности 46 женщин, чьи останки были найдены в Европе и чьи дела до сих пор не раскрыты, сообщает AFP.
Пять российских альпинистов погибли в результате несчастного случая на седьмой по высоте вершине мира в Непале.
Интересное чтиво:
Украинские летчики часто осознанно идут на очень большой риск, особенно когда нужно помочь пехоте, рассказал пилот истребителя МиГ-29 ВВС Украины в интервью Postimees.
5 октября в Вильнюсе прошел XIII Форум Свободной России. Десятки антипутинских активистов, экспертов, политологов обсудили нынешний этап большой европейской войны, выразив поддержку россиянам, которые с оружием в руках сражаются за независимость Украины и против российской агрессии. На Форум ненадолго заглянул Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления ее независимости от СССР. Несмотря на только что перенесенную операцию, 92-летний профессор произнес речь, на которую собравшиеся не решились отвечать, сообщает Rus.Postimees.
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Мы вроде бы живем в цивилизованном государстве, не так ли? Но можете ли вы поверить в то, что за организацию незаконного пересечения границы группой лиц в этой цивилизованной стране полагается наказание? Человек просто по доброте душевной хотел помочь гражданам другой страны, оказавшимся в трудной ситуации, которые хотели получить убежище здесь. В чем проблема?
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