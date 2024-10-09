Ураган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида, может стать одним из самых разрушительных в этом регионе за последнее столетие, заявил президент США Джо Байден.
Байден отложил визит в Германию: ураган "Милтон" может стать для Флориды сильнейшим за 100 лет
"Дай бог, чтобы этого не случилось, но сейчас все выглядит именно так, - сказал он, призвав местных жителей эвакуироваться. - Это вопрос жизни и смерти".
Президент также заверил, что провел переговоры с представителями всех политических сил в регионе, пообещав им "любую поддержу, которая может потребоваться".
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что из-за урагана принято решение отложить запланированные на эти дни в президентском календаре поездки в Германию и Анголу.
"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану "Милтон" и меры реагирования на него", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В ходе визита в Германию американский лидер должен был посетить встречу, посвященную вопросам поддержки Украины, которую канцлер ФРГ Олаф Шольц будет проводить с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и украинским президентом Владимиром Зеленским.
Кроме того, у Байдена было запланировано посещение авиабазы Рамштайн, где пройдет очередная встреча более широкой мировой коалиции друзей Киева. Из Германии Байден планировал отправиться в Анголу.
Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сказал, что в Берлине сожалеют о решении Байдена, но относятся к нему с пониманием.
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Накануне ураган "Милтон" усилился до максимальной - пятой - категории. Специалисты предупредили о возможных катастрофических последствиях для побережья Флориды.
К середине вторника ураган слегка ослаб и был формально переведен в предпоследнюю, четвертую категорию, со скоростью ветра не выше 250 км/ч.
Усиления "Милтона" обратно до пятой официальный прогноз больше не предполагает, однако метеорологи обещают, что и слабеть он больше не будет.
Мощным ураганом 4-й категории Милтон будет оставаться до самого вечера среды, то есть еще по меньшей мере около суток.
Побережья он, скорее всего, достигнет значительно раньше - уже к утру того же дня, обрушившись всей своей мощью на густонаселенный город Тампа, где проживает почти 400 тысяч человек.
Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC) предупредил об опасности тропического ливня и возникновения ливневого паводка во Флориде уже в ближайшие часы.
Самые разрушительные ураганы в истории США
Согласно базе данных ураганов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), с 1924 года пятой категории в Атлантике достигало по меньшей мере 40 ураганов.
Ниже перечислены те из них, что имели наиболее катастрофические последствия для жителей побережья:
- Ураган "Камилла" обрушился на Миссисипи в 1969 году, принеся с собой почти 7,5-метровую фронтовую волну (ученые называют ее "пиковый штормовой нагон"), снесшую с побережья практически все постройки. Жертвами урагана стали 259 человек, преимущественно жители Вирджинии, а ущерб составил около $1,4 млрд.
- Ураган "Эндрю" обрушился на юг Флориды в 1992 году, принеся с собой порывы ветра свыше 70 м/с. В результате погибли 26 человек, однако косвенно с ураганом связывают еще несколько десятков смертей. Ущерб от стихии составил 30 млрд долларов, что на то момент сделало "Эндрю" самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории США.
- В 2018 году на Флориду обрушился ураган "Майкл", который тогда называли самым сильным ураганом в истории штата. Жертвами стихии стали по меньшей мере 74 человека (59 из них в США и еще 15 - в Центральной Америке), а ущерб превысил $25 млрд.
- Буквально за пару недель до приближающегося "Милтона" на побережье США уже обрушился смертоносный ураган "Хелен". Его жертвами стало более 200 человек, и по этому показателю он уступает лишь "Катрине", унесшей в 2005 году в Луизиане почти 2 000 жизней.