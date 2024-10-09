Байден отложил визит в Германию: ураган "Милтон" может стать для Флориды сильнейшим за 100 лет

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сказал, что в Берлине сожалеют о решении Байдена, но относятся к нему с пониманием.

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Метеорологическая карта Фото: BBC

Накануне ураган "Милтон" усилился до максимальной - пятой - категории. Специалисты предупредили о возможных катастрофических последствиях для побережья Флориды.

К середине вторника ураган слегка ослаб и был формально переведен в предпоследнюю, четвертую категорию, со скоростью ветра не выше 250 км/ч.

Усиления "Милтона" обратно до пятой официальный прогноз больше не предполагает, однако метеорологи обещают, что и слабеть он больше не будет.

Мощным ураганом 4-й категории Милтон будет оставаться до самого вечера среды, то есть еще по меньшей мере около суток.

Разные категории ураганов Фото: BBC

Побережья он, скорее всего, достигнет значительно раньше - уже к утру того же дня, обрушившись всей своей мощью на густонаселенный город Тампа, где проживает почти 400 тысяч человек.

Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC) предупредил об опасности тропического ливня и возникновения ливневого паводка во Флориде уже в ближайшие часы.

Схема движения урагана Фото: BBC

Самые разрушительные ураганы в истории США

Последствия урагана "Хелен" Фото: Getty Images

Согласно базе данных ураганов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), с 1924 года пятой категории в Атлантике достигало по меньшей мере 40 ураганов.

Ниже перечислены те из них, что имели наиболее катастрофические последствия для жителей побережья:

Ураган "Камилла" обрушился на Миссисипи в 1969 году, принеся с собой почти 7,5-метровую фронтовую волну (ученые называют ее "пиковый штормовой нагон"), снесшую с побережья практически все постройки. Жертвами урагана стали 259 человек, преимущественно жители Вирджинии, а ущерб составил около $1,4 млрд.

обрушился на Миссисипи в году, принеся с собой почти 7,5-метровую фронтовую волну (ученые называют ее "пиковый штормовой нагон"), снесшую с побережья практически все постройки. Жертвами урагана стали 259 человек, преимущественно жители Вирджинии, а ущерб составил около $1,4 млрд. Ураган "Эндрю" обрушился на юг Флориды в 1992 году, принеся с собой порывы ветра свыше 70 м/с. В результате погибли 26 человек, однако косвенно с ураганом связывают еще несколько десятков смертей. Ущерб от стихии составил 30 млрд долларов, что на то момент сделало "Эндрю" самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории США.

обрушился на юг Флориды в году, принеся с собой порывы ветра свыше 70 м/с. В результате погибли 26 человек, однако косвенно с ураганом связывают еще несколько десятков смертей. Ущерб от стихии составил 30 млрд долларов, что на то момент сделало "Эндрю" самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории США. В 2018 году на Флориду обрушился ураган "Майкл", который тогда называли самым сильным ураганом в истории штата. Жертвами стихии стали по меньшей мере 74 человека (59 из них в США и еще 15 - в Центральной Америке), а ущерб превысил $25 млрд.

году на Флориду обрушился ураган который тогда называли самым сильным ураганом в истории штата. Жертвами стихии стали по меньшей мере 74 человека (59 из них в США и еще 15 - в Центральной Америке), а ущерб превысил $25 млрд. Буквально за пару недель до приближающегося "Милтона" на побережье США уже обрушился смертоносный ураган "Хелен". Его жертвами стало более 200 человек, и по этому показателю он уступает лишь "Катрине", унесшей в 2005 году в Луизиане почти 2 000 жизней.