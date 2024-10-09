Рижане недоумевают, почему сотрудники Государственной полиции оставляют свои оперативные машины на тротуаре и в зоне действия знака "Остановка/стоянка запрещена" перед полицейским участком в Риге, сообщает Bez Tabu.
Видео ⟩ Рижане утверждают, что полицейские нарушают правила парковки перед участком
К программе обратились несколько рижан, которые живут или посещают район Браса в Риге.
На своих фотографиях они запечатлели манеру парковки оперативных машин перед управлением Государственной полиции Риги. Машины оставлены на тротуаре и в месте, где дорожный знак запрещает остановку и стоянку.
Излишне говорить, что на тротуаре нет знака, разрешающего парковаться транспортным средствам.
Представитель полиции рассказала программе, что коллеги не нарушают требований Правил дорожного движения, паркуя служебные автомобили в указанных местах.
Противоположного мнения придерживается Ивар Казакс, адвокат, закаленный в дорожных спорах. По его словам, сотрудники полиции не должны так поступать.
Подробнее смотрите в программе Bez Tabu.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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