В Риге выступит стендап-комик Кирилл Селегей

После предыдущего концерта "АААААА» 2/2", посвященного остросоциальным и политическим темам Кирилл Селегей обратил свой взор внутрь себя, исследуя внутренние проблемы и пытаясь найти своё место в постоянно меняющемся мире. А также будут шутки про самолёты.

"От души" - это не просто концерт, это путешествие в глубины души Кирилла Селегея. В своём новом выступлении Кирилл делится с аудиторией своими переживаниями. Что стоит за внешней лёгкостью и шутками комика? Это шанс увидеть за фасадом смеха глубокие эмоциональные переживания и искренние раздумья. Но будут и обычные шутки про порно-сайты. Это концерт для тех, кто ценит не только юмор, но и глубину. Но в основном юмор.