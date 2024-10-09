18 октября с новой программой "От души" в Риге выступит стендап-комик Кирилл Селегей. У зрителей будет возможность посетить сразу два сеанса.
В Риге выступит стендап-комик Кирилл Селегей
Вы можете знать Кирилла как участника шоу "Разгоны", "Книжный клуб", в прошлом резидента Stand Up Club #1, Stand Up на ТНТ, "22 комика", "Comedy Баттл".
После предыдущего концерта "АААААА» 2/2", посвященного остросоциальным и политическим темам Кирилл Селегей обратил свой взор внутрь себя, исследуя внутренние проблемы и пытаясь найти своё место в постоянно меняющемся мире. А также будут шутки про самолёты.
Кирилл Селегей - АААААА 2/2 (стендап-концерт, 2024). Видео 18+!
"От души" - это не просто концерт, это путешествие в глубины души Кирилла Селегея. В своём новом выступлении Кирилл делится с аудиторией своими переживаниями. Что стоит за внешней лёгкостью и шутками комика? Это шанс увидеть за фасадом смеха глубокие эмоциональные переживания и искренние раздумья. Но будут и обычные шутки про порно-сайты. Это концерт для тех, кто ценит не только юмор, но и глубину. Но в основном юмор.
Два выступления Кирилла Селегея состоятся 18 октября (пятница). Где? Рига, Teātris - Jazz klubs Hamlets, Jāņa sēta 5 (2-й этаж)
Продолжительность каждого сеанса: 1 час 15 минут.
P. S. Просьба приходить как минимум за 15-30 минут до начала сеанса, чтобы успеть сделать заказ в баре и занять свои места.
P. S. 2 В баре принимают только наличные деньги.
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