Латвийские университеты не вошли в рейтинг 1000 лучших университетов мира

Рижский технический университет (RTU) и Латвийский университет (LU) входят в рейтинге в категорию вузов с 1001-го по 1200-е место.

Латвийский университет бионаук и технологий (LBTU) и Рижский университет им. Страдиня (RSU) оценены ниже 1501-го места. Такие позиции латвийские вузы занимали и годом ранее.

Наиболее высоко оценены достижения RSU и RTU в категории "Международная перспектива", где они получили 65,4 и 63,3 балла соответственно. В свою очередь LU выше всего оценен в категории доходов и патентов - 54 балла.

Несмотря на то, что в категории качества исследований все четыре латвийских вуза получили менее 50 баллов, наблюдается тенденция улучшения их показателей.

Выше всего в этой категории оценен LU - на 45 баллов, что на 4,7 балла больше по сравнению с прежней оценкой. Достижения RSU также улучшились на 4,7 балла - в этом году вуз получил 31 балл. Показатели RTU повысились на 0,9 балла до 32,9 балла, а LBTU получил 16,6 балла, что на 0,8 балла больше, чем годом ранее.

Небольшие изменения наблюдаются также в категории "Исследовательская среда". Достижения RSU в этой категории повысились на 1,9 балла, LU - на 1,5 балла, RTU - на 0,2 балла. При этом оценка LBTU в этой категории снизилась на 1,1 балла.

Самые низкие результаты продемонстрированы в категории "Учебная среда", где ни один латвийский вуз не получил более 26 баллов. Этот критерий учитывает ряд аспектов, в том числе репутацию учебной среды.

По результатам оценки вузов Латвия занимает 64-е место в мире и 26-е в Европе.

Всего в этом году оценку в рейтинге получили 2092 вуза. Наиболее высоко оценен Оксфордский университет, на втором месте - Массачусетский технологический институт, третье место занимает Гарвардский университет.

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