В среду, 9 октября, полиция получила вызов в 23:13 на улицу Робежу в Улброке, Стопиньская волость, Ропажский край, где горел частный дом, сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Лина Багдоне.
Фото и видео ⟩ Пожар начался в частном доме в Улброке
Информации о жертвах пока нет.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Галерея: Пожар в Улброке
Видео: Частный дом горит в Улброке
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