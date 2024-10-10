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Фото и видео Пожар начался в частном доме в Улброке

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Пожар в частном доме в Улброке
Пожар в частном доме в Улброке Фото: Aculiecinieka foto

В среду, 9 октября, полиция получила вызов в 23:13 на улицу Робежу в Улброке, Стопиньская волость, Ропажский край, где горел частный дом, сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Лина Багдоне.

Информации о жертвах пока нет.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Галерея: Пожар в Улброке

Видео: Частный дом горит в Улброке

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