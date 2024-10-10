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Фото и видео Ураган "Милтон" достиг Флориды

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Ураган "Милтон"
Ураган "Милтон" Фото: AFP/SCANPIX

Ураган "Милтон" обрушился на берег в американском штате Флорида в среду вечером как шторм 3-й категории, принеся сильный ветер, дождь, высокие волны и потенциальное наводнение в большей части штата.

Ранее "Милтон" усилился над слишком теплыми водами Мексиканского залива, дважды достигнув статуса шторма 5-й категории и порывов ветра до 270 километров в час (75 метров в секунду).

По данным Национального центра ураганов США (NHC), ураган добрался до берега в округе Сарасота. Он вызвал сильные волны на большей части побережья Мексиканского залива во Флориде, в том числе в густонаселенных районах, таких как Тампа, Сент-Питерсберг, Сарасота и Форт-Майерс.

Сильные дожди могут вызвать наводнения на реках и озерах, в то время как "Милтон" пересекает полуостров Флорида в виде урагана. Ожидается, что в четверг шторм продвинется дальше в Атлантику.

Губернатор Флориды Рон Десантис ранее объявил, что практически весь полуостров Флорида находится в состоянии повышенной готовности из-за приближающегося шторма.

Авиакомпании обеспечили дополнительные рейсы из Тампы, Орландо, Форт-Майерса и Сарасоты, поскольку шоссе были перегружены, а на заправочных станциях заканчивалось топливо.

Две недели назад на юго-восток США обрушился ураган "Хелен", вызвавший масштабные наводнения и унесший жизни по меньшей мере 230 человек.

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