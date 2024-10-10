Фото и видео Ураган "Милтон" достиг Флориды

Ранее "Милтон" усилился над слишком теплыми водами Мексиканского залива, дважды достигнув статуса шторма 5-й категории и порывов ветра до 270 километров в час (75 метров в секунду).

We’re a three man crew now. My coworker, David, rescuing a cat who took shelter under our car from Hurricane Milton. I’m glad someone walking by told us they heard meowing. pic.twitter.com/9nRFM4PqPf — Christopher Salas (@ChristopherS_DC) October 9, 2024

По данным Национального центра ураганов США (NHC), ураган добрался до берега в округе Сарасота. Он вызвал сильные волны на большей части побережья Мексиканского залива во Флориде, в том числе в густонаселенных районах, таких как Тампа, Сент-Питерсберг, Сарасота и Форт-Майерс.

Сильные дожди могут вызвать наводнения на реках и озерах, в то время как "Милтон" пересекает полуостров Флорида в виде урагана. Ожидается, что в четверг шторм продвинется дальше в Атлантику.

🚨🇺🇸 Hurricane Milton



Floridians who have lived through Storms their entire lives are reporting to have never ever witnessed anything like this.



Truth is stranger than Fiction. pic.twitter.com/QO4bk4AbIP — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 9, 2024

Губернатор Флориды Рон Десантис ранее объявил, что практически весь полуостров Флорида находится в состоянии повышенной готовности из-за приближающегося шторма.

Авиакомпании обеспечили дополнительные рейсы из Тампы, Орландо, Форт-Майерса и Сарасоты, поскольку шоссе были перегружены, а на заправочных станциях заканчивалось топливо.

Две недели назад на юго-восток США обрушился ураган "Хелен", вызвавший масштабные наводнения и унесший жизни по меньшей мере 230 человек.

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