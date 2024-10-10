"Путин признает только силу". Министр обороны Швеции о российской угрозе в Балтийском море

"Сегодня в Швеции мы воспринимаем угрозу со стороны России так же, как Польша, и придаем нашим отношениям с США такое же значение. Польша вряд ли найдет союзника, который во многих вопросах разделял бы ее взгляды так же, как мы.

Тем не менее на Западе еще есть страны, которые не считают Россию главной угрозой для Европы", - добавил Юнсон.

Министр также назвал инициативу Обамы по восстановлению отношений с Россией наивной. По его словам, предположение о возможности перезагрузки отношений без решения вопросов Абхазии и Южной Осетии было ошибочным.

"Путин признает только силу. Для него компромисс - это признак слабости. Уступки Запада в грузинском вопросе дали ему зеленый свет для дальнейших завоеваний", - отметил министр.

На вопрос о том, стремится ли Россия установить контроль над Балтийским морем, Юнсон заявил, что в данный момент российские вооруженные силы "завязли" в Украине.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон Фото: EPA/Scanpix

"Их наступление продвигается с трудом, однако нас беспокоит готовность Кремля идти на серьезные военные и политические риски. Москва переместила часть своих десантных сил из Балтийского моря в Черное, но ее флот в Санкт-Петербурге и Калининграде остается практически нетронутым. Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальных стран НАТО", - добавил он.