До 7 марта этого года, когда Швеция вступила в НАТО, она на протяжении двух столетий сохраняла нейтралитет. Это оставалось неизменным даже в годы Второй мировой войны. Журналист польского издания Rzeczpospolita задал вопрос министру обороны Швеции Полу Юнсону: "Можем ли мы утверждать, что Владимир Путин стал для Стокгольма большей угрозой, чем Гитлер?".
"Путин признает только силу". Министр обороны Швеции о российской угрозе в Балтийском море
Юнсон отметил, что на протяжении двадцати лет призывал своих соотечественников к вступлению в НАТО.
"Хорошо, что это наконец произошло, ведь теперь Швеция находится в большей безопасности в составе Атлантического альянса, и сам альянс обладает большим сдерживающим потенциалом. Вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года стало неожиданностью для многих, но для некоторых это было предсказуемо", -сказал министр.
Он напомнил, что Москва заранее сосредоточила 200 тысяч солдат у границ Украины. Польша на протяжении десятилетий предупреждала о рисках, связанных с агрессивной политикой России. По словам Юнсона, Польша была права, но Запад, включая Швецию, не хотел этого слышать.
Министр также отметил события 2007 года, когда на Мюнхенской конференции президент России Владимир Путин предупредил о смене внешнеполитического курса страны, что привело к последующему вторжению в Грузию. Несмотря на это, в 2009 году президент США Барак Обама начал политику "перезагрузки" отношений с Россией, что, по мнению Юнсона, было ошибкой.
Позже последовала незаконная аннексия Крыма, но только после того, как в июле 2014 года был сбит самолет компании Malaysian Airlines с почти 300 пассажирами на борту, Запад всерьез заговорил о введении санкций против России, пояснил Юнсон.
"Сегодня в Швеции мы воспринимаем угрозу со стороны России так же, как Польша, и придаем нашим отношениям с США такое же значение. Польша вряд ли найдет союзника, который во многих вопросах разделял бы ее взгляды так же, как мы.
Тем не менее на Западе еще есть страны, которые не считают Россию главной угрозой для Европы", - добавил Юнсон.
Министр также назвал инициативу Обамы по восстановлению отношений с Россией наивной. По его словам, предположение о возможности перезагрузки отношений без решения вопросов Абхазии и Южной Осетии было ошибочным.
"Путин признает только силу. Для него компромисс - это признак слабости. Уступки Запада в грузинском вопросе дали ему зеленый свет для дальнейших завоеваний", - отметил министр.
На вопрос о том, стремится ли Россия установить контроль над Балтийским морем, Юнсон заявил, что в данный момент российские вооруженные силы "завязли" в Украине.
"Их наступление продвигается с трудом, однако нас беспокоит готовность Кремля идти на серьезные военные и политические риски. Москва переместила часть своих десантных сил из Балтийского моря в Черное, но ее флот в Санкт-Петербурге и Калининграде остается практически нетронутым. Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальных стран НАТО", - добавил он.
Юнсон также подчеркнул, что Швеция не исключает возможности нападения со стороны России. Поэтому, следуя примеру Польши, страна значительно увеличивает расходы на оборону. За последние четыре года они удвоились. Учитывая многолетнее недофинансирование вооруженных сил, это абсолютно необходимо.
Министр отметил, что "в мире нет другой страны с населением в 10 миллионов человек, которая, как Швеция, способна самостоятельно разрабатывать и строить истребители и подводные лодки".
Юнсон заявил, что у России нет преимущества перед силами НАТО в Балтийском море. Он также отметил, что времена, когда СССР располагал многочисленными портами в Балтийском регионе, давно прошли. Тем не менее российский Балтийский флот все чаще взаимодействует с Северным флотом, базирующимся в Мурманске, и Черноморским флотом.
"С началом российского вторжения в Украину значение Балтийского моря для России как с военной, так и с коммерческой точки зрения значительно возросло. Поэтому при планировании военных операций мы должны учитывать агрессивные намерения России", - заявил министр.
Юнсон добавил, что военно-морские силы Швеции традиционно сосредоточены на Балтийском море, а подводные лодки хорошо знакомы с его дном. Швеция также реализует амбициозную программу по развитию флота и готова к сотрудничеству в вопросах обороны региона.
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