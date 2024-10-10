Главное за 10 октября Массовое заболевание в рижской школе, ликвидация крупной нарколаборатории и украденный ребенок

Российский оппозиционер Андрей Пивоваров в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET попытался объяснить, как можно говорить со сторонниками Владимира Путина, которые остаются в России. По его мнению, аргументацию стоит строить через самое близкое их сердцу - семьи.

Министерство cообщения инициировало изменения в правилах Кабинета министров "О принудительном перемещении транспортного средства и признании транспортного средства оставленным на дороге на длительный срок". В дальнейшем эти правила будут распространяться и на владельцев велосипедов и электросамокатов, сообщили в министерстве.

За рубежом:

У украинских военных налажена система снабжения войск, находящихся на территории РФ. При этом российские войска пока проводят в Курской области лишь ограниченные контратаки, сообщает Bloomberg.

​Ураган "Милтон" ночью прошел по центральной части Флориды, вызвав торнадо и разрушив десятки домов. Более 3 миллионов домов и предприятий остались без электричества.

В центре Вильнюса в четверг был застрелен адвокат, двое полицейских были ранены, а подозреваемый в этом арестован.

В четверг, 3 октября, полиция задержала в районе Таллинна Мустамяэ молодого человека: он пришел за деньгами, которые мошенники попытались выманить у пожилой женщины по телефону, пишет Rus.Postimees.

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Наша Ника уходит в декрет, и как минимум на полтора года мы остаёмся без суперколлеги и человека, на которого всегда можно положиться. Мы будем очень скучать!