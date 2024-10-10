В уходящий рабочий день произошло много важных событий - в рижской школе заболели более 90 детей и взрослых, полиция ликвидировала крупнейшее в истории Латвии производство наркотиков, а TVNET+ рассказал об украденном ребенке. Об этих и других новостях четверга, 10 октября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 10 октября ⟩ Массовое заболевание в рижской школе, ликвидация крупной нарколаборатории и украденный ребенок
Новости Латвии:
В Вальдорфской школе в Риге зарегистрировано более 90 заболевших человек, среди которых есть как взрослые, так и дети, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Сейм в четверг утвердил в окончательном чтении поправки к закону об образовании, которые запрещают учащимся 1-6-х классов пользоваться в школах мобильными телефонами, если в этом нет необходимости для изучения учебного материала.
На прошлой неделе в окрестностях Алуксне было обнаружено и ликвидировано крупнейшее в истории Латвии производство наркотиков, а стоимость изъятой готовой продукции составила не менее 400 млн евро, сообщили на пресс-конференции представители Госполиции.
История Валерии, матери на тот момент шестилетнего Салеха, наполнена обманом со стороны биологического отца ребенка, Мухаммеда. "Моя женская глупость позволила мне расслабиться, и я слепо поверила ему, дав возможность измениться и быть лучшим папой для моего ребенка", - вспоминает Валерия. Она всегда хотела, чтобы ребенок знал своего биологического отца, но это желание привело к похищению мальчика и его вывозу в Сирию. Мать не видела сына больше года.
Российский оппозиционер Андрей Пивоваров в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET попытался объяснить, как можно говорить со сторонниками Владимира Путина, которые остаются в России. По его мнению, аргументацию стоит строить через самое близкое их сердцу - семьи.
Министерство cообщения инициировало изменения в правилах Кабинета министров "О принудительном перемещении транспортного средства и признании транспортного средства оставленным на дороге на длительный срок". В дальнейшем эти правила будут распространяться и на владельцев велосипедов и электросамокатов, сообщили в министерстве.
За рубежом:
У украинских военных налажена система снабжения войск, находящихся на территории РФ. При этом российские войска пока проводят в Курской области лишь ограниченные контратаки, сообщает Bloomberg.
Ураган "Милтон" ночью прошел по центральной части Флориды, вызвав торнадо и разрушив десятки домов. Более 3 миллионов домов и предприятий остались без электричества.
В центре Вильнюса в четверг был застрелен адвокат, двое полицейских были ранены, а подозреваемый в этом арестован.
В четверг, 3 октября, полиция задержала в районе Таллинна Мустамяэ молодого человека: он пришел за деньгами, которые мошенники попытались выманить у пожилой женщины по телефону, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Наша Ника уходит в декрет, и как минимум на полтора года мы остаёмся без суперколлеги и человека, на которого всегда можно положиться. Мы будем очень скучать!
В минувшие выходные на сцене рижского ночного клуба Tower прошёл большой сольный концерт украинской рок-группы "Нервы", во время которого несколько посетителей потеряли сознание, сообщает LSM+.
Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид в конце сентября выпустил свой дебютный сольный сингл Silverlines, что вызвало волну беспокойства среди поклонников: не предвещает ли это распад группы?
Нападающий латвийской баскетбольной команды Rīgas Zeļļi Кришс Хелманис сообщил, что в 2022 году у него диагностировали сахарный диабет 1-го типа. В разговоре с TVNET+ 22-летний баскетболист поделился своим опытом - какие изменения в повседневную жизнь профессионального спортсмена вносит это заболевание и как ему удается преодолевать связанные с этим трудности.
Земгальский районный суд решением от 8 октября 2024 года удовлетворил иск знаменитого латвийского хоккеиста и кавалера ордена Трех звезд Хелмута Балдериса-Силдедзиса против предпринимателя и депутата Саласпилсской думы Каспара Бруновскиса о возврате выданного займа. TVNET+ связался с адвокатом Балдериса-Силдедзиса, который предоставил более подробный комментарий. Неофициальная информация свидетельствует, что Бруновскис месяцами не участвовал в работе Саласпилсской думы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!