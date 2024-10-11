Вечером в среду, 9 октября, ураган "Милтон" достиг штата Флорида, США, где в настоящее время находятся также известные в Латвии люди.

Ранее сообщалось, что ураган "Милтон" принес сильный ветер, дождь, высокие волны и потенциальное наводнение на большей части штата.

Губернатор Флориды Рон Десантис ранее объявил, что практически на всем полуострове Флорида объявлен повышенный или пониженный уровень тревоги в связи с приближающимся штормом. Авиакомпании предоставили дополнительные рейсы из Тампы, Орландо, Форт-Майерса и Сарасоты, поскольку шоссе были перегружены, а на заправочных станциях закончилось топливо.

Во Флориде также проживают известные в Латвии люди, такие как режиссер Микс Озолиньш.