Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому должностное лицо предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов и приравненных к ним платежей, в связи с чем государству нанесен ущерб в размере 213 489 евро, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Чиновницу обвиняют в нанесении государству ущерба в размере 213 489 евро
Согласно обвинению, женщина в период с 2013 по 2016 год, будучи должностным лицом предприятия, организовывала хозяйственную деятельность SIA и была ответственна за подачу деклараций по налогу на добавленную стоимость (PVN), расчет и уплату PVN и подоходного налога предприятий (UIN) в бюджет государства.
В Службу государственных доходов были поданы декларации по PVN за вышеупомянутый период, где были указаны сделки, которые на самом деле не имели места между SIA и несколькими другими компаниями, что незаконно увеличило сумму предналога, подлежащего вычету SIA, и необоснованно уменьшило подлежащую уплате в бюджет сумму PVN.
В результате государству был нанесен ущерб в размере более чем 213 000 евро.
Дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.
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